Nacional regresará a Florida y esta vez la cancha no será excusa

La cuarta fecha del Torneo Clausura tendrá a Boston River como local ante Nacional en el Campeones Olímpicos de Florida, escenario en el que volverán a enfrentarse este sábado a la hora 16, a poco más de un mes y medio del partido que jugaron por el Torneo Intermedio también en ese estadio.

Ese encuentro terminó 0-0 y fue el primero de los dos empates que tuvo el conjunto tricolor, el otro fue el 1-1 ante River Plate a la fecha siguiente en el Gran Parque Central, antes de meterse en la actual racha de cinco triunfos consecutivos.

Además, la igualdad sin goles ante Boston River fue el único partido por el marco local en el que los albos no anotaron desde que está Álvaro Gutiérrez al frente del equipo.

El césped el Estadio Campeones Olímpicos de Florida en el comienzo del Torneo Clausura 2019

En ese encuentro, disputado el 10 de julio, se lesionó el argentino Gonzalo Bergessio del sóleo, lesión de la que aún no se ha recuperado en su totalidad, si bien ha tenido participaciones, goles y recaídas.

Tras el partido en Florida, el técnico tricolor cuestionó el campo de juego. “Es cierto que no jugamos bien, un poco también producto de la cancha que estaba embarrada porque había llovido. Pero más allá de eso, no pudimos hilvanar las jugadas que nosotros de repente queríamos y las chances que teníamos, que fueron pocas, no pudimos concretar, una en el primer tiempo y dos en el segundo. Creo que la cancha no ayudó en nada”, dijo en la conferencia de prensa postpartido.

Además, el entrenador se refirió a la iluminación del estadio floridense en el partido que comenzó a las 18 y que se jugó con luz artificial. “Las luces era otra cosa que dificultaba. Nosotros muchas veces pensábamos que la pelota iba para un lado e iba para otro. Me imagino lo mismo en los jugadores. Pero eso también es para los dos equipos”, expresó.

Cancha más verde

El próximo sábado el partido será a la hora 16 y se espera que no sea necesario encender la red lumínica.

Además, el piso del Campeones Olímpicos luce notoriamente mejor, con el césped más verde, a diferencia de los tonos amarillentos que tenía en julio, tal como se pudo apreciar en las imágenes que se vieron en el partido que jugaron Boston River y Cerro la semana pasada.

La Intendencia de Florida, encargada del escenario, también divulgó fotos del actual estado del campo de juego en el que se hizo un resembrado y desde el club rojiverde se solicitó que no tuviera tanta actividad por las competiciones locales.

Antes del partido del Intermedio, Nacional realizó un entrenamiento en el estadio floridense para reconocer el campo de juego. El día antes del encuentro, hubo lluvias en Florida.

Ahora, de cara al partido del próximo sábado, no está confirmado que los tricolores pidan para entrenar en el Campeones Olímpicos.