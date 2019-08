Gutiérrez tras el 0-0 con Boston River: “No jugamos bien”

“No jugamos bien”. Para Álvaro Gutiérrez, el empate 0-0 de Nacional ante Boston River en Florida este sábado se dio por esa causa, lo que, según él, estuvo influenciado por las condiciones del campo de juego del Estadio Campeones Olímpicos y por la falta de “tranquilidad” de sus jugadores en los últimos minutos.

“Tristeza de no haber podido lograr la victoria”, dijo sobre la sensación que le dejó el encuentro. “Es cierto que no jugamos bien, un poco también producto de la cancha que estaba embarrada porque había llovido. Pero más allá de eso, no pudimos hilvanar las jugadas que nosotros de repente queríamos y las chances que teníamos, que fueron pocas, no pudimos concretar, una en el primer tiempo y dos en el segundo. Creo que la cancha no ayudó en nada”, dijo en la conferencia de prensa postpartido.

El técnico también se refirió a la iluminación. “Las luces era otra cosa que dificultaba. Nosotros muchas veces pensábamos que la pelota iba para un lado e iba para otro. Me imagino lo mismo en los jugadores. Pero eso también es para los dos equipos”.

“Me voy preocupado por las dos cosas, por el resultado y por el rendimiento. Lo que pasa que el rendimiento tiene sus matices y el resultado lamentablemente para nosotros depende de todo, porque también tiene que jugar los equipos que van arriba nuestro, pero la idea era sacar los tres puntos”, agregó.

El DT señaló que debe mejorar la tranquilidad de sus futbolistas. “Siempre se puede corregir, en el triunfo, el empate o la derrota. Creo que vamos a trabajar la tranquilidad, porque a lo último, más allá de que optábamos por no hacer un juego muy por abajo, no tuvimos la tranquilidad para pararla, mirar y jugar. Muchas veces la reventamos y esas son cosas que iremos corrigiendo. Pero lo que queda es entrenar más, trabajar más y jugar mejor”.

Carlos Pazos

La situación de Bergessio

Gutiérrez contó lo que le dijo Gonzalo Bergessio, quien se sintió y pidió el cambio a los 30 minutos. “Por lo que pude hablar con él, me dijo que se empezó a sentir de apoco y que después le empezó a doler más. Generalmente cuando vos rompés, sentís en un primer momento el pinchazo. Esto parecería ser que es más una carga que otra cosa”.

El partido

Sobre el juego que planteó Boston River, indicó que “se metieron bastante atrás”. “Y con una cancha en la que no es posible jugar a uno o dos toques, como estábamos acostumbrados en el Parque, no encontramos los espacios y que cada vez que queríamos jugar a eso te presionaban y te salían al contragolpe. Por eso en muchas veces los jugadores optaban por tratar de no arriesgar tanto en el medio de la cancha, donde en dos veces que quisimos arriesgar se resbalaron y fueron contragolpes”.

Rendimientos individuales

El entrenador de Nacional también fue consultado por jugadores en el equipo.

Cuando se le preguntó por qué no había ingresado el enganche argentino Pablo Barrientos, respondió: “¿A vos te parece? Tuve que sacar a Lorenzetti porque ahí en el medio no la agarraban, porque no podían parar la pelota. Creo que era más un tema de velocidad que de control de pelota porque no se podía parar la pelota".

Sobre el rendimiento de Álvaro “Palito” Pereira, dijo que “cumplió bien su función”. “Comparado con Viña perdimos un poco de dinámica, pero en la marca estuvo muy bien”.

También explicó por qué Guillermo Centurión fue el arquero suplente y no Sergio Rochet. “Simplemente estábamos rotando un poquito. Está trabajando muy bien Centurión. La Tercera, que es donde generalmente Centurión hace fútbol, no empieza hasta terminado este torneo entonces es un poco para mantenerlo motivado”.

Y destacó el juego de Zunino, quien comenzó por la derecha y terminó como segundo 9. “Siempre trata de aprovechar las oportunidades, peleó como siempre y tuvo algunas oportunidades”

Consultado por si Brian Ocampo y Pablo García, quienes ingresaron en el segundo tiempo, pueden ser titulares en la próxima fecha, señaló: “Hay que ver cómo se va a plantear River. Todos los que están acá pueden ser titulares. Tengo que ver cómo fue el partido, si pudo aprovechar las que tuvieron Brian y Pablo. Posibilidades tienen todos”.