Natalia Oreiro y una sorpresiva decisión de último minuto antes de la final de La Voz

En la noche de este lunes, Canal 10 emitirá en vivo el último programa de la primera edición de La Voz Uruguay, un ciclo de talentos que se mantuvo como una de las preferencias de los televidentes uruguayos a lo largo de la primera mitad del año. De cara a la final, que enfrentará a cuatro participantes, hay mucha expectativa y no solo en quienes competirán por el premio mayor, sino también en el resto de los integrantes del programa.

Ese es el caso de su conductora, Natalia Oreiro, que en las últimas horas publicó un video en el que revela un cambio de último minuto en su look para la noche final. Según contó en sus historias de Instagram, la actriz uruguaya tenía elegido el atuendo para la noche, pero en las últimas horas decidió reutilizar un viejo vestido rojo, asegurando que ese color le da suerte en los momentos importantes.

"Tengo un vestido hermoso preparado para estrenar (en la final), un vestido blanco, de lunares. Pero acá me encuentro, remendando un vestido rojo de lentejuelas que ya usé, que me hice para otra cosa. No sé, algo me decía que tenía que ponerme un vestido rojo. A mí los vestidos rojos me dan suerte", explica Oreiro en el video, mientras cuenta que pasó varias horas cosiendo y remendando la prenda.

Natalia Oreiro trabajando en su vestido para la final

"Estaba medio cachuzo, baqueteado, pero me lo probé y decidí remendarlo y coserle algunas lentejuelitas que se fueron cayendo. Supongo que estaré algunas horas cosiendo, y me lo voy a poner, porque la ropa está bueno usarla muchas veces. De eso se trata, de reciclar la moda", concluyó.

Al igual que en la semifinal, y a diferencia del resto del certamen, el programa de La Voz de este lunes será en vivo. Cada uno de los cuatro competidores que subirán al escenario lo harán acompañados por una banda estable que ya se presentó en las últimas emisiones. Cada uno de ellos es el único que permanece de los equipos que los jurados del certamen fueron construyendo durante la etapa de audiciones a ciegas.

Quienes buscarán imponerse como el primer ganador o ganadora de la versión local del certamen son Cinzia Zabala, Micaela Serrón, Oscar Collazo y Paulina Liard.