Hoy termina La Voz: lo que hay que saber para la final

Luego de cuatro meses al aire y del paso de centenares de cantantes, en la noche de este lunes 27 la primera edición uruguaya del certamen de canto televisivo La Voz llega a su final, con un último programa en el que cuatro competidores buscarán convencer al público de votar por ellos y consagrarlos como el ganador o la ganadora inaugural de este formato, uno de los más recientes de la cada vez más larga lista de versiones locales de estos shows que hasta hace algunos años en Uruguay solo se veían en sus adaptaciones extranjeras.

A lo largo de su período de emisión, en el espacio que heredó de Got Talent (que volverá a la pantalla para el segundo semestre de 2022), La Voz Uruguay fue semana a semana el programa más visto de cada lunes, según las mediciones de audiencia de la consultora Kantar Ibope Media.

Y a lo largo de ese camino, los concursantes Micaela Serrón, Paulina Liard, Oscar Collazo y Cinzia Zabala fueron imponiéndose a sus colegas hasta llegar al último programa, a lo largo de cinco etapas, en un ciclo que fue, a su modo, bastante uruguayo: no tuvo la proliferación de momentos dramáticos, sorpresivos o llamativos que tiene, por ejemplo, su par argentino. Pero en cuanto a escala, nivel de producción y de ejecución del formato, estuvo a la altura de cualquier otra edición internacional.

Los finalistas

Al igual que en la semifinal, y a diferencia del resto del certamen, el programa de este lunes será en vivo. Cada uno de los cuatro competidores que subirán al escenario lo harán acompañados por una banda estable que ya se presentó en las últimas emisiones. Cada uno de ellos es el único que permanece de los equipos que los jurados del certamen fueron construyendo durante la etapa de audiciones a ciegas.

Oriunda de Florida, Cinzia Zabala es la representante del equipo de Rubén Rada, a quien convenció en las audiciones interpretando una de sus canciones, Flecha verde. Elogiada a lo largo del certamen como una de las mejores voces por parte del jurado, la cantante procedente de una familia de artistas se metió en la final luego de interpretar Vivir así es morir de amor de Camilo Sesto y de un dúo de Let it Be con Facundo Burgos, el otro semifinalista de su equipo.

El equipo de Valeria Lynch está representado por Micaela Serrón. Procedente de San Carlos, y cantante de música tropical (a diferencia de otros certámenes similares, en La Voz se permite que participen personas con formación y experiencia profesional en la música), demostró su comodidad y potencial dentro de ese género en casi todas sus presentaciones a lo largo de las diferentes etapas del concurso. En semifinales cantó La tierra del olvido, de Carlos Vives, a dúo con su compañera de equipo Sofía Oyarzábal, y Paisaje, de Gilda, en solitario.

El candidato de Lucas Sugo es el único hombre en la final: Oscar Collazo. Otro de los cantantes que cosechó elogios y que se proyectaba como potencial finalista llegó a este último programa luego de derrotar en la semifinal a Yandira Castro, con quien interpretó No me ames. Su canción individual fue No me doy por vencido, de Luis Fonsi. Argentino pero radicado en Uruguay desde hace años, Collazo contó en el programa que sufrió la muerte de un hijo, y cómo la religión lo ayudó a procesar la pérdida.

Por último, la representante del equipo elegido por Agustín Casanova es Paulina Liard. La más joven del cuarteto finalista, con 19 años, es montevideana, pasó por los coros infantiles y juveniles del Sodre, y se ganó su puesto en el último programa luego de interpretar Lo más simple de las cosas a dúo con Guadalupe Martino, la otra semifinalista del equipo, y luego Killing me softly with his song en solitario.