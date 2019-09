Ney Castillo: Del total de funcionarios públicos "20% o 30% laburan en serio"

El referente de integración social del candidato colorado Ernesto Talvi, Ney Castillo, aseguró que del total de empleados públicos los que "laburan en serio" rondan el 20% o el 30%. Castillo fue consultado sobre este tema en una entrevista con el programa Fácil Desviarse de Del Sol, donde también dijo que hay un "excedente claro de empleados públicos".

"Creo que sí, es posible hacer una reducción", respondió al ser consultado sobre la propuesta de Talvi de no renovar vacantes en el Estado por cinco años por jubilación o muerte. Eso, según el líder de Ciudadanos, permitiría ahorrar en un plazo de cinco años unos US$ 1.200 millones, así como reducir en 50 mil los empleados públicos.

Diego Battiste

Castillo, además de asesorar a Talvi, es presidente de Defensor, director de la fundación Pérez Scremini y jefe del servicio Hemato-Oncológico del hospital Pereira Rossell. "Todos los años me pedían que calificara a los empleados, cuando estaba como jefe de servicio en el hospital, que estaban bajo mi cargo. Los que estaban a mi cargo que eran buenos los calificaba bien. Y, honestamente, a los que me parecía que eran muy malos, los calificaba muy mal y a los que eran regulares, regular", argumentó.

Sin embargo, explicó que, según su experiencia, las calificaciones "van a un saco vacío". "Siendo director del hospital encontré funcionarios robando comida. Los encontré, denuncié y siguen trabajando. Eso es el funcionamiento público, que todos nos escondemos la cabeza", afirmó el médico oncólogo.

Consultado sobre si no era "temerario" afirmar que 70% de los funcionarios públicos "no trabajan", Castillo respondió: "¿Dónde vivís tú? ¿Nunca estuviste en un empleo público? Capaz que le erro por diez, pero no mucho más".

En los últimos días Talvi denunció que la tasa oficial de desempleo es "artificial" porque si se depura da un número mucho mayor. "La única razón por la que las cifras muestran un desempleo de 9% cuando en realidad es de 13% es que desde el 2005 el Frente Amplio agregó 70 mil empleos públicos", afirmó el colorado.

Las propuestas del candidato colorado generaron rechazo en el movimiento sindical, que anunció una movilización en "defensa propia". "Las propuestas de Talvi asustan. ¿Alguien piensa que en cinco años 50 mil trabajadores públicos se van a jubilar? Cuando se dice eso lo que hay que decir es qué van a ser con los que tienen un contrato eventual. ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Les van a dar estabilidad o los van a despedir? Hay que tomar medidas en defensa propia", dijo el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira.