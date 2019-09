Talvi provocó con su análisis sobre el desempleo y recibió críticas

El candidato a presidente por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, cuestionó los datos oficiales sobre desempleo y dijo que, el número "real" es más alto que cuando asumió el primer gobierno del Frente Amplio, en 2005. Su comentario generó cuestionamientos tanto desde la academia como desde el oficialismo.

"La cifra de desempleo del gobierno es un espejismo. El real es más alto hoy que cuando asumió el FA en 2005. Y la única razón por la que las cifras muestran un desempleo de 9% cuando en realidad es de 13%, es que desde el 2005 el FA agregó 70 mil empleos públicos", escribió el candidato colorado en su cuenta de Twitter.

Su comentario estaba acompañado de una gráfica que ilustraba su afirmación.

Horas después, dijo en el programa Desayunos Informales que si esos empleos "si no se hubieran creado en el sector público" se hubiesen creado en el sector privado, y el Estado no se hubiese endeudado.

Uno de quienes salió a responderle fue el economista Gabriel Oddone quien, también en Twitter, escribió: "P.McAfee publicó en 1983: American Economic Growth and the Columbus voyage (American Economic Review). En él se pregunta,¿qué habría pasado si el mundo fuera plano y Colón se hubiera caído x el borde de la tierra? Advierte con ironía sobre disparates de los análisis contrafácticos".

El socialista Daniel Olesker, economista y exministro de Desarrollo Social, publicó un video en el que dice que, como profesor de Economía Laboral grado cinco de la Facultad de Ciencias Económicas, si un alumno contesta de esa manera "pierde el examen".

Nos informa Daniel Olesker, grado 5 en Economía Laboral de la UDELAR @Socialistas90 @Frente_Amplio @ernesto_talvi ustedes nos dejaron un 17 % de desempleo, hoy el Uruguay tiene el 9 %. Ponele el nombre que quieras pero no subestimes la inteligencia de los uruguayos. pic.twitter.com/OcCwYEY11C — Xime Muñiz (@xime_muniz) September 13, 2019

El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, también se refirió al comentario de Talvi. Dijo que "deconstruye el índice de desempleo en función de lo que él precisa". "Es de una inconsistencia técnica que alarma", agregó, y expresó que "ha demostrado nerviosismo por el estancamiento en las encuestas luego de una etapa de ascenso".

"Nunca me hubiera esperado que terminara en un descalabro de lo técnico porque tomar los índices de a pedazos en función de lo que me convenga no es nada prolijo técnicamente. Me asombra, lo digo con sinceridad", dijo Ferreri, según recoge Montevideo Portal.

"Estamos en campaña pero no nos debe llevar a un vale todo. (Talvi es) un candidato que no entendió que la política se hace con la gente y no a través de tuits que demuestran cada vez mayor nerviosismo. Hay que haber ido a Harvard para terminar modificado a antojo las cifras", manifestó.