PIT-CNT: Lacalle Pou "no tiene el nivel de intolerancia" que tiene Talvi

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, anunció que la central sindical prepara una "gran movilización" para antes de las elecciones nacionales, en "defensa propia de los consejos de salarios" y contra las propuestas del candidato del Partido Colorado Ernesto Talvi.

Pereira dijo a El Observador que no discute "con los candidatos en particular" sino "con las ideas que están planteando". En este sentido, explicó que a pesar de las diferencias que tiene con el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, este "no llega a tener el nivel de intolerancia o de propuestas duras" como Talvi.

"La propuesta de ajustar los salarios solo para los mínimos dejaría a un 80% de los trabajadores por fuera de los Consejos de Salarios. Esta fue una propuesta grave", puntualizó.

El asesor en realciones laborales de Talvi, Fernández Pérez Tabó, dijo a En Perspectiva que el Consejo de Salarios "debe volver a su razón de ser, que es la intervención del Estado para la fijación de salarios mínimos", y explicó que salarios mínimos "no quiere decir salarios, salario mínimo quiere decir piso por debajo el cual es imposible concertar un contrato de trabajo".

Pereira también se refirió al "prejuicio" sobre los funcionarios públicos, y "los disparates" de la propuesta de eliminar 50.000 puestos en cinco años que anunció Talvi en caso de llegar al gobierno. "Si no se llenan las vacantes tendríamos enormes problemas en el Estado. Las cuentas de este tipo son el corazón mismo del neoliberalismo", expresó.

Sobre Lacalle Pou y sus dichos de "no compartir el poder con los sindicatos", Pereira afirmó que es un planteo "equivocado" y que denota "cierto prejuicio", ya que el PIT-CNT "no le va a pedir compartir el poder a nadie", sostuvo. Sin embargo, dijo que a pesar de los matices, está de acuerdo con las propuestas que planteó la asesora en economía de Lacalle Pou, Azucena Arbeleche, de mantener los Consejos de Salarios porque “no se puede perder el poder adquisitivo”, con incrementos sujetos a la productividad.

La cúpula del PIT-CNT se reunió este miércoles con el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, donde también hablaron sobre los empleos públicos. "Mentiría si dijera que algunos de los planteos que hizo en materia de los relaciones laborales tiene algún punto de desencuentro con el movimiento sindical", dijo Pereira. "Se puede decir que Martinez tomó las posiciones que el movimiento sindical adoptó en el congreso del PIT-CNT y planteó mantener la negociación colectiva y los Consejos Salarios, y como dijo Lacalle Pou, que la productividad sea parte de la lógica salarial".

El presidente del PIT-CNT dijo que Talvi y Martínez se reunirán con 300 dirigentes sindicales antes de las elecciones, el 26 de setiembre y el 9 de octubre respectivamente. Pereira se comunicó con Lacalle Pou para proponerle esta misma posibilidad o mantener una reunión solo con el secretariado ejecutivo.

Los detalles de la movilización del PIT-CNT se fijarán en una mesa representativa. "La idea es hacer una actividad en un gimnasio o que los sindicatos hagan jornadas de información", explicó Pereira. No está previsto que la movilización sea acompañada de un paro.