Nicolás Vigneri, un entrenador con proyección e influencias bien definidas

Uno de los equipos más humildes de la Segunda División Profesional, un club de barrio, asociación civil y con uno de los presupuestos más bajos se puso el traje de protagonista en la temporada 2022. Uruguay Montevideo sueña con el primer ascenso de su historia a Primera y en eso mucho tiene que ver su joven entrenador, Nicolás Vigneri.

A los 39 años, el delantero que quería retirarse en Fénix, pasó de futbolista a entrenador en una transición de apenas una semana. En la tercera fecha de la temporada 2021 de la Segunda, la directiva cesó a Gastón De los Santos, quien había ascendido al equipo con Vigneri como figura ofensiva, y como Vigneri tenía el título y conocía al plantel le encomendaron la dura misión de mantener el equipo en una categoría poblada de pesos pesados: Danubio, Defensor Sporting, Cerro, Rampla Juniors y Racing, entre otros.

Para la cuarta, Vigneri estaba del otro lado de la línea, afuera del vestuario y con el poder de la toma de decisiones en sus manos.

A pesar de que el equipo necesitaba sumar para mantener la categoría impuso un modelo de juego fiel a sus convicciones: pelota bien jugada desde el fondo de la cancha, juego asociado, vocación ofensiva y actitud protagónica. El trabajo paga. El equipo se mantuvo en el torneo de ascenso y este año está tercero en la Tabla Anual que define dos ascensos directos y cuatro plazas para el repechaje por el tercer ascenso.

Diego Battiste

El trabajo teórico-práctico

"Todavía nos queda una rueda, 11 partidos que serán más ajustados, más al detalle, pero que en sustancia no va a ser mucho más diferente a los que ya tuvimos", dijo Vigneri a Referí.

En la Copa AUF Uruguay su equipo tuvo un estreno triunfal al vapulear 4-0 a Basáñez.

Mientras la mayoría de los rivales se reforzaron fuerte, Uruguay Montevideo solo apostó por Nicolás Brun, extremo izquierdo ex Albion procedente de Santamarina de Argentina. "No hay presupuesto para más", dijo el presidente Nicolás Musetti.

Pero Vigneri no se complica: "Estamos conformes con el grupo que tenemos, el plantel en la competencia interna es fuerte, elegimos a todos los jugadores que tenemos para arrancar el año y si bien la realidad del club no permite hacer mucho movimiento en los pases, estamos contentos".

El mérito agregado que tiene el celeste es que de una temporada a otra sostuvo la identidad de juego a pesar de que nueve de los 11 titulares de 2021 se fueron tentados por mejores ofertas económicas.

"Fue complicado armar el plantel, nos rearmamos buscando jugadores que nos gustaran y que también entraran en lo que queremos como modelo de juego, y todos vinieron todos con compromiso", dijo Vigneri.

Diego Battiste

En el Parque Nasazzi con Uruguay Montevideo

"Fuimos de menos a más en la temporada, era normal por toda la cantidad de variantes que hubo en el plantel, por la realidad del club y el objetivo es siempre claro para hacer el camino: de arranque era zafar de las dos promociones de descenso y después sumar puntos para tratar de tener una solidez en la tabla para los años siguientes. Y si se cumplían esos objetivos otros objetivos iban a ir apareciendo", agregó.

Lo dice la tabla. Uruguay Montevideo, al igual que el sorprendente La Luz, está para pelear el ascenso. "La tabla de posiciones dice eso, sí, pero nosotros tratamos de estar siempre equilibrados, sabemos que estamos en un club que siempre la luchó en el fútbol a amateur la mayor cantidad de sus años. Y todavía no hemos logrado nada ni nos sobra nada. Si estamos bien, vamos a competir, si bajamos la guardia nos puede ganar cualquier equipo".

Vigneri hizo el curso en la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol hace cuatros. Pero ya durante su etapa como futbolista comenzó a leer para formarse. "Leo biografías de entrenadores que me gustan y también mucho sobre metodología de entrenamiento, conceptos tácticos".

El apoyo de los jugadores

Diego Battiste

La charla franca con el jugador: convencimiento

"Me llegó una oportunidad cuando no la esperaba, en el día a día y en partidos vas creciendo como entrenador y la ayuda de los jugadores es fundamental, la humildad del jugador para un DT nuevo como yo es la clave. Tengo un plantel de muy buenas personas y con muchas condiciones", afirmó.

"Fue difícil pasar de jugador a entrenador por el hecho de estar compartiendo vestuario, de hablar de diferentes temas y después ser el que toma las decisiones. En lo personal fue un desafío enorme, dejar de jugar fue lo más complicado después de 20 años de carrera, agarrar un equipo profesional que necesitaba sumar mucho para zafar del descenso, pero resultó bien. Confiaba en el plantel que tenía, conocía a los jugadores y me tiré para el otro lado de la línea", agregó.

"Más allá de la formación y todo lo que uno lee, creo que lo más enseña es trabajar con los jugadores en la cancha y yo recién estoy empezando".

Las influencias

Diego Battiste

El trabajo en cancha: la clave del éxito

A Vigneri le gustan los equipos de Pep Guardiola, Marcelo Bielsa, Jürgen Klopp, Gabriel Heinze, Marcelo Méndez, Paulo Pezzolano, Alexander Medina y Diego Alonso. También incluye en la nómina a Óscar Tabárez.

"Cuando jugaba me gustaba tener la pelota, asociarme con los compañeros, ser ofensivo, jugar en velocidad y trato de entrenar eso y que los jugadores crean en la idea con los equilibrios necesarios, porque hay algunos que lo pueden hacer y otros que no. Lo importante es que el mensaje sea claro. Y este equipo lo entiende y le gusta, más allá de la cultura de equipo, de sacrificio, de compromiso y de no darnos por vencidos sabiendo en el club que estamos y la identidad que este tiene", comentó Vigneri quien debutó como jugador con 18 años, en Fénix, con Juan Ramón Carrasco como entrenador.

Y así Vigneri repasa a aquellos directores técnicos que lo marcaron.

Carrasco: "Entré contra Cruz Azul cuando les ganamos 6-1 en el Franzini por Copa Libertadores. Ingresé en el primer tiempo me hicieron un penal y echaron al golero. Carrasco confió en mí y el entrenador que te hace debutar te queda marcado. Le estoy siempre agradecido y siempre me gustó en cancha lo que proponía, la valentía de ir al frente sin importar el rival que tuviera enfrente con equipos ofensivos y dinámicos. Era un técnico muy exigente y el jugador siempre se adapta a lo que tiene enfrente. Me tocó etapas donde nos salía todo como en 2002 o 2003 y otras complicadas como en 2018 donde nos salvamos del descenso ganándole a City Torque. A veces el resultado es injusto, lo importante es tener una idea clara. Después que nos salvamos del descenso él prefirió no contar más conmigo y fue ahí que pasé a Villa Teresa".

Staff Images / Conmebol

Juan Ramón Carrasco

Carrasco también lo convocó a la selección sub 23, lo hizo jugar nueve amistosos con la selección mayor y posteriormente lo llevó a Nacional y Emelec.

Gregorio Pérez: "Fue de los mejores entrenadores que tuve, desde todo punto de vista. Me hizo crecer un montón, me ayudó muchísimo, sabia un montón y es un gran ser humano. Fue de los mejores que me tocó tener. Trabajaba muy bien la pelota quieta y en los aspectos defensivos; me hizo explotar mucho de puntero derecho".

Nicolás Vigneri en Peñarol donde lo dirigieron Garisto, Saralegui, Gregorio y Matosas

Sergio Markarian: "Lo tuve seis meses en Cruz Azul, un gran entrenador, y estaba Pablo Bengoechea de ayudante.

Rosario Martínez, Miguel Ángel Puppo también me dejaron grandes enseñanzas.

Ricardo Caruso Lombardi: "Si bien era un personaje con los medios trabajaba muy bien en el día, con mucho orden defensivo, la pelota parada y sabía elegir los jugadores para los momentos. Me tocó jugar poco con él porque Racing estaba peleando el descenso y a mí me había llevado Juan Manuel Llop al que cesaron un par de partidos después".

José Luis Sánchez Solá: "Es un entrenador muy conocido en México, lo tuve en Puebla, proponía un fútbol muy dinámico como el mexicano en sí, que a lo mejor carece de equilbrio, pero tienen una liga de gran calidad con muy buenos planteles".

Otra parte de su formación pasó por ir a presenciar entrenamientos y ver cómo trabajaban sus equipos directores técnicos como Marcelo Méndez, Alfredo Arias, Román Cuello o Paulo Pezzolano.

Pero pese a todo el bagaje de formación de 20 años como jugador, del curso de entrenador y las pilas de libros leídos, Vigneri sentenció que en este oficio el mejor aprendizaje está en otro lado: "Nada se compara con estar parado adelante de 30 jugadores e ir el día a día con mensajes claros para que los vayan incorporando. Nunca soñé con ser entrenador, soñé con ser jugador pero ahora quiero ir avanzando".