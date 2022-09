"No aceptaba que me gustaban las minas": la confesión de Lali Espósito sobre su sexualidad

En el medio de su actual gira Disciplina, con la que pasó por Montevideo hace algunas semanas y con la que ha encabezado titulares tanto por los espectáculos como por los frecuentes besos con distintas figuras sobre el escenario, la cantante y actriz Lali Espósito dio una entrevista en la que hizo una confesión sobre su sexualidad y sobre cómo la mostraba de cara al público con sus canciones y con sus acciones.

Espósito pasó por el podcast argentino Nadie dice nada, donde fue consultada por el giro "sensual" de su propuesta escénica y musical en los últimos tiempos, lo que motivó una reflexión de la cantante sobre la "hipocresía" con la que se presentaba y la contradicción entre su imagen pública y sus sentimientos.

"Fui compartiendo a través de mi música con la gente mi propio descubrimiento sexoafectivo; mi manera de sentir el sexo y mi manera de sentir amor", dijo la artista. “Mis experiencias reales del último tiempo me hicieron dar cuenta de mis propias hipocresías conmigo misma".

Y agregó: “Me di cuenta de que me mentía un montón. No aceptaba que me gustaban las minas, por ejemplo. Tenía una dualidad y siempre separaba: ‘Sí, me gusta una chica, pero siempre me pongo de novia con chabones”.

Espósito consideró que esta postura estaba influida por un aspecto "cultural" y también por la necesidad de generar una imagen pública amigable y "políticamente correcta".

“No tengo por qué contarle a la gente todo lo que me pasa y lo que pienso, pero en los últimos años me di cuenta que, al menos en mi música, necesitaba ser más franca. Y, aparte, sentía que hay todo un público que necesita ser representado, y que no tenía una canción como Dos son tres o N5. Yo no las tenía en mi repertorio, y ese público no las tenía en español, con ese sonido y de esa manera”, comentó.

También contó la reacción de sus padres a estas revelaciones. "Mis viejos capaz que me están escuchando, mi viejo particularmente, diciendo que me gustan las chicas acá, en esta nota. No me siento con ellos a hablarlo, pero saco N5 y mi viejo me dice: ‘¡Qué lindo tema, che! Y está bueno lo que contaste’. Y ya entendió. No le tengo que explicarle. Eso es algo piola de mis viejos, pero yo también lo pleantée de esa manera”.