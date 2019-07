Novick: Talvi actúa con "soberbia y arrogancia" al excluirlo de la eventual coalición

El candidato a presidente del Partido de la Gente, Edgardo Novick, dijo que el candidato colorado, Ernesto Talvi, actúa con "soberbia y arrogancia" al expresar que no está en sus planes incluir al partido del empresario y a Cabildo Abierto en un eventual gobierno de oposición.

"En política y en Uruguay hay que ser más humilde", dijo Novick en una declaración que fue distribuida a los medios de comunicación.

Talvi ha manifestado en más de una oportunidad su rechazo al excomandante en jefe del Ejército y ahora candidato, Guido Manini Ríos, quien sorprendió en las pasadas elecciones primarias del 30 de junio al cosechar cerca de 50.000 votos cuando no había una competencia interna en su partido, Cabildo Abierto.

El líder de Ciudadanos, que derrotó al dos veces presidente Julio María Sanguinetti con 97.447 votos contra 59.415, también dijo varias veces que no imagina a otro partido que no sea el Independiente y el Nacional sentándose a la mesa para coordinar acuerdos programáticos.

Pero este domingo 14 de julio, en diálogo con El País, fue explícito en la exclusión. Ante la consulta de la acusación de "soberbio" que ya le había realizado Manini Ríos, respondió que no era partidario "en esta primera etapa de incorporar a partidos que no tienen representación parlamentaria ganada en las urnas" y que el militar le daba "miedo" por el "espíritu poco republicano" que cree que ha demostrado hasta el momento.

Y sobre Novick dijo: "No ganó representación parlamentaria en las urnas nunca todavía, no tiene un programa completo, no tiene propuestas en todos los ámbitos, no tiene equipos completos, así que le falta todo".

Además, sostuvo que tanto el Partido de la Gente como la agrupación del general retirado "son partidos que son unipersonales" a diferencia del colorado, que al igual que los nacionalistas o el Frente Amplio no dependen de un único liderazgo. "Mañana, si Cabildo Abierto pierde a su líder y el Partido de la Gente pierde a su líder, se terminó, no existen más. Entonces yo lo que digo, no le cierro la puerta a nadie, tampoco digo, vamos a esperar a octubre y veamos qué representatividad tienen. Ahora los que tenemos representatividad somos el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Independiente, y tenemos equipo, programa, proyecto y propuestas. Los demás todavía no la tienen. Si la tienen, veamos si son compatibles", declaró en la entrevista con el matutino.

Novick, por lo tanto, respondió que con esas expresiones Talvi estaba "ninguneando (...) a la tercera y cuarta fuerza política" de la oposición –su partido obtuvo 6.663 votos–, y que él, en cambio, sí está dispuesto a "colaborar con la oposición y el país".

Para eso, aseguró, el Partido de la Gente cuenta con "propuestas muy serias", como políticas de reactivación de empleo y de combate a la delincuencia, e insistió en su intención de poner a disposición de todos el equipo liderado por el norteamericano Rudolph Giuliani, quien lo asesoró para elaborar el paquete de 50 medidas contra la inseguridad que presentó el año pasado.

"Esa es la actitud que hay que tener, de juntarnos, de colaborar, sobre todo siempre pensando en el bien del país", concluyó Novick.