Novick sobre Bianchi: "Es una buena persona, pero tenemos claro lo que proponemos"

El líder y precandidato del Partido de la Gente, Edgardo Novick, dijo que el martes 22 de enero fue "un día muy triste" para él porque esa tarde se decidió la expulsión del senador Daniel Bianchi de la agrupación política, luego de que el legislador chocara tres autos estacionados en Punta del Este al conducir con 1,3 gramos de alcohol por litro de sangre.

"El senador Bianchi es una buena persona. Conozco a su familia desde hace más de 20 años", dijo Novick este miércoles en diálogo con Telenoche. "Pero lamentablemente cometió un error", añadió.

El triple choque de Bianchi mientras se trasladaba en su auto por la calle 20 del principal balneario de Maldonado terminó en la intersección con Muergos, en donde se chocó con una camioneta y minutos después su auto se incendió. Una dotación de bomberos debió acudir hasta el lugar para extinguir las llamas, y el senador debió ser trasladado al Sanatario Cantegril para que fuera atendido, ya que había sufrido lesiones leves.

Doce horas después, luego de que se conociera la decisión del Partido de la Gente de expulsarlo de sus filas, Bianchi aseguró a El Observador que consideraba "demasiada" la sanción que recibió porque, según su parecer, en su accidente no hubo "personas heridas ni nada”, y tampoco consideraba que tuviera “una cantidad de alcohol tan importante”. No obstante, admitió que conducir luego de tomar alcohol era "algo que no se puede hacer", y sobre la medianoche del martes publicó una carta pública en su cuenta de Facebook en la que expresaba sus "más profundas disculpas a los damnificados materiales de los hechos y a la población en general".

Novick recordó que Bianchi, además de fundador de su grupo político, "es una persona muy importante para el Partido dela Gente", pero la decisión del colectivo respondía a la intención de mantener una coherencia con el eslogan "Tolerancia cero a la delincuencia".

"Tenemos claro lo que proponemos: tolerancia cero a cualquier falta de conducta y tenemos que actuar", aseguró.

Consultado por la apreciación de Bianchi sobre el tenor del castigo que recibió, Novick respondió que respetaba su opinión, pero que no la compartía: "Él cometió un error, pensaba que (la sanción) es exagerada, pero para nosotros la ley es clara", concluyó.