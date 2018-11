Novick propone cárceles para que la gente reflexione sobre la "no conveniencia"

Cárceles a donde irán a parar quienes cometan delitos menores, como participar en disturbios o enfrentamientos con la policía durante espectáculos públicos, para que piensen lo que hicieron y abandonen ese camino. Esa es una de las 50 medidas para combatir la delincuencia que presentó este miércoles el Partido de la Gente que lidera Edgardo Novick, según informó VTV Noticias y confirmó El Observador con Robert Parrado, uno de los asesores de seguridad del grupo político

"La idea es que cuando la persona ingresa escuche que se cierra una puerta detrás; que sienta el cerrojo, que efectivamente quede alojado en una celda", explicó el experto en seguridad y psicólogo forense. "Queramos que las personas realmente sientan que cumplen con una privación de libertad,y que no estén, en cambio, alojados en su casa", dijo Parrado, refiriéndose a la prisión domiciliaria o a las medidas alternativas a la privación de libertad que decreta la Justicia cuando el imputado no tiene antecedentes penales o el delito que se le imputa no tiene pena de cárcel.

En esos casos el acusado "puede sentir un nivel de impunidad, en donde parece como si el sistema produce solamente una mancha", dijo Parrado.

Esta propuesta figura en el documento "Tolerancia Cero a la Delincuencia" al que accedió El Observador, y que fue hecho en base al trabajo de 60 militantes del partido que tomaron como ejemplo lo que ocurre en Buenos Aires. Allí se define que a estas cárceles ingresarán "contraventores" que deban cumplir "arrestos por breves lapsos". El objetivo es que perciban "el rigor de un establecimiento que los retenga dignamente y colabore en que el usuario reflexione sobre la no conveniencia de transitar un camino delictivo, atacando el origen de la ruta criminal".

Todas las sanciones por incumplir con la ley de faltas -como participar en picadas de auto u orinar en público-, por ejemplo, se pagarían en estas prisiones, sobre cuya hipotética implementación -en el caso de que ganen las elecciones de 2019- aún no hay detalles. "El estado ya tiene la estructurar para llevarla acabo", dijo Parrado, y agregó que, en todo caso, haría falta redistribuir los recursos carcelarios.

En ese sentido, el experto en seguridad destacó que, según entienden en el Partido de la Gente, "ninguna inversión en seguridad puede considerarse un gasto".