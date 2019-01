Bianchi consideró desmedida la decisión del Partido de la Gente de expulsarlo

El senador Daniel Bianchi, quien fue expulsado del Parido de la Gente luego de que protagonizara tres choques en Punta del Este cuando circulaba con 1,3 gramos de alcohol en sangre, dijo a El Observador que no renunciará a su banca, y que le pareció “demasiada” la sanción que se le aplicó. Bianchi además le quitó trascendencia al episodio, alegando que “no hay personas heridas ni nada”, y que “tampoco tenía una cantidad de alcohol tan importante”.

“Por supuesto que voy a seguir (con la banca), porque no la tengo por el Partido de la Gente”, dijo Bianchi. Bianchi fue electo como diputado por el Partido Colorado, y era suplente de la senadora Martha Montaner.

Cuando Montaner falleció, Bianchi pasó a la Cámara de Senadores y cuando Edgardo Novick fundó el Partido de la Gente, Bianchi decidió abandonar el Partido Colorado y sumarse a sus filas.

Consultado sobre a quién representaría ahora que fue expulsado del Partido de la Gente, Bianchi dijo: “no sé, voy a hablar”.

El ex senador del Partido de la Gente dijo estar arrepentido porque sabía que conducir con alcohol “es algo que no se puede hacer”. Asimismo reconoció que sabía que no estaba en condiciones de conducir y que no notó haber chocado a los dos vehículos que embistió antes de quedar atascado debajo de una camioneta que estaba estacionada.

Bianchi dijo que está dispuesto a renunciar a sus fueros para que pueda ser investigado por la Justicia, que podría imputarle un delito de daños. “Vamos a ver qué dice la Justicia”, señaló.