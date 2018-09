Nuevos iPhone: un gigante talla XS y otras novedades

Hubo una época en la que los iPhones eran potentes celulares empaquetados en carcasas pequeñas (o a menos, regulares). Esto cambió drásticamente en 2014, cuando Apple lanzó su primer phablet (de 5.5 pulgadas) al que agregó a su versión 6 el término Plus, como consecuencia de un dato tan sencillo como el todopoderoso mercado; sus competidores, en particular Samsung, venían logrando grandes éxitos de venta con sus versiones de grandes celulares, en particular de la línea Note.

Este año Apple volvió a presentar iPhones y uno de ellos supera en tamaño todas sus versiones anteriores e incluso a las de la mayoría de sus rivales. El nuevo XS Max tiene 6.5 pulgadas (16,5 centímetros) y esa es su características estrella, aunque también mejoran algunas funciones.

Además del Max, desde el 21 de setiembre se podrán comprar en algunos países el XS (de 5,8 pulgadas, igual en tamaño al anterior X pero más veloz y potente) y el XR, cuya pantalla tiene 6.1 pulgadas pero es de menor calidad.

Cabe preguntarse si el nombre XS es una guiñada relacionada a la talla –nada pequeña- o simplemente sigue la tradición de bautizar al iPhone de año “intermedio” con una S agregada, tal como lo ha hecho la marca en los últimos tiempos.

A medida que aumentaron los tamaños y, para ser justos, las funcionalidades avanzadas, Apple también decidió ajustar al alza los precios. Si bien algunos analistas consideraron en su momento que el costo del iPhone X podría ser un freno a la hora de entusiasmar a los consumidores, los números indican que el fanatismo que generan estos celulares se mantiene sólido. De hecho y según la empresa, el X fue más vendido que su hermano menor, el iPhone 8.

Tampoco debe olvidarse que Apple se convirtió este año en la primera compañía en superar la capitalización de mercado de un billón de dólares. Casi al mismo tiempo la empresa china Huawei logró posicionarse en el segundo lugar en el mercado de venta de smartphones, por detrás del líder Samsung, dejando a la compañía fundado por Steve Jobs en tercer lugar (datos del trimestre abril junio, IDC).

Superextra

Volviendo a los superteléfonos, los supertamaños, las superpantallas y los superprecios, el iPhone XS Max será el celular más caro que ha vendido Apple en su historia, con precios que irán desde 1099 a 1449 dólares en Estados Unidos, dependiendo del almacenamiento (los XS vienen de 66, 256 y 512 GB). En tanto el XS mantendrá el precio del X del año pasado (desde US$ 999 a U$S 1.349) y el XR comenzará en los US$749 hasta U$S899.

En cualquier caso la pregunta es si estos nuevos modelos incentivarán a los consumidores a cambiar su anterior iPhone, algo así como el quid de la cuestión en estos últimos tiempos en los que cada año se presenta un nuevo celular con alguna función novedosa pero no críticamente diferencial, y un precio que vuelve a trepar.

El mercado ya demuestra que el nivel de retención, como se le llama al fenómeno de no cambiar de celular cada vez que sale un modelo nuevo, viene en aumento. Mientras tanto Apple tiene credenciales sólidas para proyectar un futuro auspicioso: desde 2007, cuando se lanzó el primer iPhone, ha vendido unos 2.000 millones de dispositivos con iOS, el sistema operativo móvil que hace funcionar a estos celulares y a los iPads.

Lo que hay que saber

XR

La gran diferencia de este nuevo iPhone de menor precio es la menor calidad de su pantalla, que está hecha de LCD (cristal líquido) en vez del más evolucionado OLED (diodo emisor de luz orgánica), la tecnología que se encuentra en los celulares más premium del mercado, incluyendo los otros dos iPhones presentados ayer. El ojo entrenado percibe menos profundidad en los negros y colores con menos contrastes. Además su carcasa está hecha de aluminio y no de acero, lo que lo hace algo más vulnerable a roturas. Viene en seis colores.

A12 Bionic

Es el nombre del nuevo procesador de los tres iPhones. Apple promete que es más eficiente en términos de eficiencia energética y un 15% más veloz que su predecesor, el A11.

Cámaras

Hubo rumores, pero no se confirmaron. Finalmente ninguno de los nuevos modelos incluyó tres cámaras principales (como el Huawei P20 Pro). Se mantienen los dos lentes de 12 megapíxeles para el XS y XS Max, mientras que el XR tiene uno solo (que también permite el modo Retrato). En el caso de los de doble lente, el gran angular tiene un nuevo sensor con píxeles más grandes, mientras que el teleobjetivo incluye una mayor apertura, de manera que ambas cámaras reaccionan mejor en condiciones de poca luz. Apple presentó además una nueva tecnología llamada “Smart HDR” que –de forma similar a como lo hace el celular Pixel de Google- toma varias imágenes y las combina en una sola.

Agua y más

Los iPhones XS recién lanzados pueden estar sumergidos durante 30 minutos en profundidades de hasta dos metros de agua. Mejora el sonido estéreo y la rapidez en la detección del rostro para desbloquear pantallas.

Doble SIM

Permiten utilizar dos tarjeta SIM, una de ellas eSIM, con lo cual se pueden usar dos líneas de diferentes compañías y hasta de diferentes países. Es una función que durante mucho tiempo ha sido ofrecida por otras marcas, pero es la primera vez que Apple la habilita.

Baterías y espacio

Los XS prometen más duración, uno de los talones de Aquiles de los celulares potentes de última generación que consumen muchos recursos para mover toda esta intrincada mecánica. El XS durará media hora más y el XS Max una hora y media más, según Apple.

Watch Series 4`s

El nuevo reloj inteligente tiene una pantalla 30% más grande pero no porque se agrande el tamaño de dispositivo sino porque se extiende hasta sus bordes. Entre sus nuevas funciones puede detectar si la persona que lo usa sufre una caída (si permanece inmóvil durante más de un minuto llama a servicios de emergencia), e incluso tomar un electrocardiograma. Puede avisar si detectar ritmos cardíacos anormales. Es el primer reloj inteligente cuyas funciones relacionadas a la salud fueron aprobadas por la FDA de Estados Unidos.

De oferta

Con el lanzamiento de nuevos modelos el iPhone 7 pasará a costar US$449, el 8 US$599. El X será discontinuado