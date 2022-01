OJ y la vuelta a Nacional: “No me creo ídolo, simplemente tuve la suerte de defender mucho a esta gran camiseta”

Una de las caras nuevas en este Nacional 2022 es la de Óscar Javier Morales, “OJ”, quien volvió a la Ciudad Deportiva Los Céspedes para comenzar a trabajar como secretario técnico, un nuevo rol en su carrera que vuelve a vincularlo a los tricolores, club en el que tiene un historial impresionante: jugó 9 años, fue cinco veces campeón uruguayo y es el jugador con más partidos oficiales disputados con la camiseta blanca con 379 encuentros y sexto si se cuentan los amistosos con un acumulado de 442, según el registro de Atilio Software.

“No volvía desde 2014”, contó a Referí este jueves desde el complejo tricolor, en la pausa entre los entrenamientos de doble turno de la pretemporada.

¿Cuánto hacía que no volvía a Los Céspedes?

No volvía desde 2014. Me fui en 2010 como jugador y volví en 2014 para dirigir al femenino, que estuve un año y medio. Y después en algún momento he venido cuando mi hijo (Lucas, hoy en Cerro Largo FC) jugaba en inferiores de Cerro o en Tercera de Defensor, vine a verlo. Pero que no entraba al predio o a las instalaciones desde 2010, cuando me fui como jugador.

¿Cómo fue la vuelta?

Bien. Muy contento por volver a un club que quiero mucho y en el que viví muchos años. Y con esta posibilidad de volver en un área que si bien es la primera vez que me toca estar, no es muy distinto a lo que es la parte técnica, aunque es desde otro lugar. Hay que trabajar y estoy muy agradecido al presidente José Fuentes, a la Comisión Directiva y a la institución en general.

Oj en el Parque en un partido de copas

¿Notó muchos cambios en Los Céspedes con respecto a cómo estaba cundo era jugador?

Sí. Está más renovado. De la etapa que me tocó jugar, Los Céspedes, si bien tenía todo el predio grande, ahora está mejorado, con muchas obras. Está muy lindo, de primer nivel, y va a seguir creciendo porque está proyectado que siga mejorando.

¿Tiene su oficina en Los Céspedes?

No. Hay unas oficinas provisorias porque están en obras y la que yo comparto es en la parte de secretaría técnica, en la gerencia deportiva, que somos cuatro personas: el gerente deportivo Sebastián Taramasco, yo, y dos funcionarios administrativos. Después hay otra oficina de scouting, otra de análisis de video y otra para la parte de la indumentaria.

¿Qué tareas hace estos días en Los Céspedes?

La secretaría técnica es una parte de gerencia deportiva, pero en este caso es un nexo entre cuerpo técnico, plantel de jugadores, la gerencia deportiva y la directiva. Entonces mi función, en el día a día, es presenciar los entrenamientos. También mirar jugadores del club del plantel principal como también inferiores. Se va a armar un selectivo, haciendo un scouting con Fernando Curutchet (coordinador de formativas del club), algún entrenador de juveniles, más un profe y yo voy a estar también, para ir mirando los posibles juveniles que en algún momento van a subir a Primera. Y también se le va a hacer un seguimiento a los jugadores del primer equipo que le toque jugar en Tercera. Y también a los jugadores del medio local de otros clubes, para hacer un seguimiento por si en algún momento el club se interesa en alguno de ellos, tener el perfil de algún posible refuerzo.

OJ en el Parque

Por ahora estoy en una etapa de observación. Estoy conociendo al plantel y también al cuerpo técnico de Pablo Repetto porque hace poco que están acá. De a poquito vamos adaptándonos, la idea es ir conversando con los jugadores, conociéndolos. Y al ser nexo con ellos, cualquier instancia para charla o alguna inquietud que ellos tengan, voy a estar disponible. También cuando se dé alguna charla para hablar de lo que es Nacional, de lo que significa, y ayudar a los más jóvenes más que nada.

¿Cómo es Repetto como entrenador, cómo lo vio en estas primeras prácticas?

La primera impresión que tengo es que es muy buena persona. Es un técnico reconocido, que ya tiene su recorrido a nivel local y en el exterior. Vino con muchas ganas de hacer una buena campaña en Nacional y ser campeón, que es fundamental. No hemos hablado mucho de fútbol, sino de otros temas. Está con la idea clara de inculcarles a los jugadores su forma de juego y él va conociendo al club también. Esperando los posibles refuerzos que llegarán. Y lo más importante es que si a él le va bien, nos va bien a todos. Es una persona frontal, sincera y de a poquito nos vamos a ir conociendo más, tanto con él como con su cuerpo técnico. La idea es tirar todos para el mismo lado.

Es cómo que hay un nuevo Nacional, con cambios en directiva, con el cuerpo técnico, con un nuevo plantel y con nueva área deportiva, ¿es un nuevo comienzo?

Lo que pasa es que hubo elecciones y siempre algún cambio va a haber. Aparte, Nacional el año pasado no logró el objetivo de salir campeón y entonces indudablemente algún cambio iba a haber. Primero fue la directiva, luego se nombró el entrenador, a mí en la secretaría técnica, y se está armando el plantel.

Camilo dos Santos

OJ y su hijo Lucas, también futbolista

Y cuándo tenga que hablar con juveniles y contarles lo qué es Nacional, como mencionó, ¿qué les dirá?

Depende del caso que tenga que hablar y del jugador. Más que nada pasa por lo que significa Nacional como institución, la camiseta, la historia que tiene el club, y también de las vivencias mías, de la primera vez que me tocó pisar Los Céspedes, los momentos que me ha tocado pasar, buenos y malos, y tratar de ayudarlos, no solo de lo deportivo, también a nivel personal. Y también hay un psicólogo del club en sanidad que está atento a otras posibles problemáticas.

Como jugador, ¿qué técnicos o veteranos lo aconsejaban?

A mí me tocó venir en el año 1999 a Nacional, con un plantel que había logrado el campeonato de 1998 (con Hugo De León como DT, que cortó el posible sexenio de Peñarol) y me trataron de maravilla, como a los compañeros que vinieron por primera vez. Y me inculcaron lo que es Nacional, el querer al club, la responsabilidad que uno tiene, y que Nacional por lo que significa, no solo para el fútbol uruguayo, sino que para el Sudamericano y mundial, y con su rica historia que tiene, siempre uno está obligado a ganar. Y uno tiene que convivir con eso y desde su lugar aportar para que la institución gane y hacerse un historial en el club, que es lo más importante.

¿Qué tiene que tener un jugador de Nacional?

El jugador que está en Nacional, más que nada en Primera división, se sabe que tiene muy buenas condiciones y por algo están en el primer equipo. Cada uno tiene sus características. Y lo que tienen es que agregarle más cosas: tener personalidad, bancar los momentos buenos y los malos, y sabiendo que la carrera es muy corta y que hay que hacer las cosas bien. Si uno hace las cosas bien y tiene la suerte de salir campeón y ganar, es más fácil para que ellos sigan creciendo y para proyectarse a jugar en el exterior en algún momento, o mantenerse varios años en el club y ser un jugador importante.

OJ en uno de los premios Fútbolx100

¿Y los jugadores juveniles lo conocen, cree que saben quién es usted y su historia en el club?

Acá con algunos jugadores he tenido alguna charla extrafutbolística, pero todavía no hemos entrado en detalles. Algunos capaz que me conocen, porque les han comentado, y algunos capaz que no. Porque las generaciones van cambando. Capaz que le han comentado o han visto a algún otro jugador del club o plantel a través de YouTube. Pero más allá de que me haya ido bien en el club o de los títulos en los que haya participado, lo importante es ser buena persona, frontal y sincero. Me toca ejercer esta función hoy, pero imaginate la cantidad de compañeros y exjugadores exitosos en el club que les gustaría estar y por ahí no pueden estar.

Y ahora se reencontró con algunos de sus excompañeros, como Leo Romay…

Sí. Una alegría enorme volver a encontrarme con Leo Romay, que fuimos compañeros acá en el club. Muy buena persona y hace un tiempo que está acá entrenado a los arqueros. También tuve la posibilidad de saludar al Chino Recoba que junto a Nelson Abeijón están a cargo de la Tercera división, y sé que esta la Momia Lemos también en las inferiores de técnico. Así que está muy bueno y a uno lo pone contento. Con el Chino nunca fui compañero pero compartí con él cuando me citaron alguna vez a la selección. Y con Abeijón tampoco.

¿Cómo fue la llamada de José Fuentes para postularlo al cargo?

A un mes de las elecciones, él se contacto conmigo. Me pidió para reunirnos y charlar. No nos conocíamos personalmente. Y en la charla me preguntó en qué andaba, y ahí me invitó a participar del proyecto que tenía pensado en caso de ganar las elecciones. Me hizo el ofrecimiento y no lo dudé, porque siempre pensé en volver al club. Luego de que hablamos dejamos pasar las semanas hasta las elecciones y cuando se confirmó que ganó la lista de él, me confirmaron como habíamos hablado. Después tuve contactos con Taramasco, vine a los Céspedes en diciembre a la inauguración del nuevo módulo Walter Ferreira para la sanidad y los vestuarios nuevos de los jugadores. Ahí conocí las instalaciones del club y el 5 de enero empecé con el cargo.

¿Cómo fue su salida del cuerpo técnico de Eduardo Acevedo?

A partir de la charla que tuve, lo tuve en reserva. Y en su momento lo llamé por teléfono y le expliqué la nueva función que el club quería que haga. Solo tengo palabras de agradecimiento con él, y con Alejandro (su hermano) que también hablé con él. Ellos me entendieron porque compartimos muchos años en el cuerpo técnico y yo ya estaba pensando en armar un cuerpo técnico o trabajar en otra cosa. Porque si bien Eduardo me ayudó mucho y me hizo crecer, estábamos todos sin equipo y no está bueno estar siempre pendiente de que él tenga equipo y que él tenga la obligación de ir para un lado u otro, porque si él quiere descansar no tiene por qué arreglar en cualquier equipo para que todos tengamos trabajo. Yo siempre le agradecí y somos muy amigos, es una gran persona.

OJ y Acevedo

¿Cree que cambió mucho el fútbol desde la época en que jugaba a la actual?

Sí, ha evolucionado. Las épocas van pasando, lo jugadores cambian... Hay que adaptarse al mundo en el día de hoy. Mirando y recordando los años que a uno le tocó estar, los planteles, los campeonatos y todas las vivencias que uno fue adquiriendo. Uno lo vivió de la mejor manera, pero los años van pasando. El fútbol uruguayo siempre no fue de los mejores en la parte organizativa, y siempre tuvo problemas, pero en algunas cosas ha mejorado y en otras no. Los jugadores cada vez son más jóvenes. No es fácil, hay que seguir adaptándose.

¿Qué significa ser el jugador que jugó más veces en Nacional de forma oficial?

Nunca me puse a pensar en eso. Como exjugador de la institución, es una satisfacción muy grande el reconocimiento y el respeto que pude generar, no solo como jugador, yo saco los títulos de lado y los momentos buenos y malos, sino lo que pude dejar como persona, que es lo más importante. Y en Nacional estuve muchos años porque la institución me brindó mucho, yo pude aportar de mi lugar, y como no tuve la posibilidad de estar muchos años en el exterior, estuve nueve años en el club en dos etapas, y eso se logra a través de trabajo y esfuerzo, y salir campeón. Porque si no salís campeón no estás tantos años en un lugar. Por todos esos años que me tocó estar, acumulé partidos. No me creo ídolo ni nada por el estilo porque han pasado muchas glorias por el club y han logrado mucho más que yo. Simplemente tuve la suerte de defender mucho a esta gran institución y eso posibilitó que me haya tocado ser uno de los jugadores que jugó más partidos.