Once miradas a los momentos memorables de los últimos 12 meses

No sucede siempre, pero, a veces, sucede. El año que, por estos días, se nos evapora de las manos tuvo grandes acontecimientos y eso, pese a ser un lugar común, no lo es en este caso. No es habitual que en un mismo año decenas de autores uruguayos viajen a Buenos Aires para hablar de sus trabajos en la monstruosa feria del libro que eligió, en 2018, a Montevideo como ciudad invitada de honor. Ni que Ida Vitale reciba el premio Cervantes y se convierta en la quinta mujer –en 42 ediciones– en contar con ese galardón. Ni, mucho menos, que 12 horas después Jorge Drexler se suba –tres veces– a un escenario y dé las gracias por los Grammy Latino a mejor canción, grabación del año y disco de cantautor. Y que una película uruguaya como La noche de 12 años sea aplaudida durante varios minutos en festivales como Venecia y San Sebastián, después reciba varios nominaciones a los premios Goya y vaya camino a ser una de las realizaciones nacionales más vistas de la historia del cine del país.

Más allá del concepto futbolero “goles de uruguayos en el exterior”, también hubo logros dentro de fronteras. Casualidad o no, en 2018 se inauguraron dos edificios que lograron y lograrán cambiar la fisonomía y el diálogo de la ciudad y, además, generaron nuevos espacios culturales de altísima tecnología: el Antel Arena y Cinemateca Uruguaya (ubicada dentro del edificio de la CAF). También en el universo de la arquitectura y ciudad, la Estación Central de AFE reabrió sus puertas para acontecimientos puntales. Los dos más concurridos y valiosos: el Día del Patrimonio, con colas de kilómetros; y la Banda Sinfónica interpretando canciones de grandes bandas de sonido de la historia del cine dentro del imponente edificio.

Los talentosos Inés Bortagaray, Juan Andrés Ferreira y Damián González Bertolino editaron tres de los mejores libros de 2018 después de varios años sin que sus novelas salieran a la luz. Hugo Millán demostró, una vez más, de lo que Uruguay es capaz en términos de vestuario y escenografías de grandísimos portes. El Museo Nacional de Artes Visuales fue sede de varias de las exposiciones más concurridas del año y además cuenta en su temporada de 2019 con una de las muestras más esperadas de los últimos tiempos: Picasso en Uruguay.

La televisión privada apostó al entretenimiento y a los programas de la tarde conducidos por mujeres; Valeria Tanco, una periodista y editora acostumbrada a trabajar con las letras, apareció como una de las incorporaciones más frescas de la temporada televisiva. TV Ciudad, por su parte, estrenó Todos detrás de Momo, volvió a hacer sus mega transmisiones y puso en su pantalla dos partidos amistosos de la selección.

El rap salió de los márgenes y se alió con bandas enormes para apoderarse de estadios bonaerenses. En esos hombres y mujeres que rapean rápido y con inteligencia está, tal vez, una de las expresiones musicales uruguayas más interesantes de estos tiempos.

Y, por último, en un año que volvió a tener grandes expresiones políticas y culturales de las mujeres, la cantante Victoria Ripa aparece como una de las grandes exponentes del body positive (fue nuevamente protagonista de una campaña de ropa de playa), de la nueva maternidad y del empoderamiento sensible y empático.

Hubo más, claro. Pero aquí hay un puñado de lo que valoramos de este 2018 con novedades suculentas.

Muchos de sus responsables y de los que los marcaron el pulso de la cultura y el espectáculo nacional cuentan cuáles fueron sus momentos memorables de 2018.

Federico Dalmaud - director de TV Ciudad

Finaliza un año de muchos cambios en la pantalla de la ciudad y profesionalmente para mí uno de los más intensos. No tengo dudas de que TV Ciudad logró posicionarse en el actual ecosistema de medios como el quinto canal de aire del país, a través de la puesta en escena de eventos de interés general como los partidos de la Selección Uruguaya de Fútbol (frente a Brasil y Francia) o la televisación de los Festivales por la Convivencia (MVD Rock, MVD Tango, MVD Tropical). También hay que agregarle el desembarco de series de ficción de reconocimiento internacional (Merlí y El marginal) y acuerdos de contenidos con canales y distribuidoras de todas partes del mundo. Además, como impulsores de SeriesUy, el éxito y las repercusiones de Todos Detrás de Momo, fue una de las mayores satisfacciones del año que se va. En lo personal, no hay nada que supere la confirmación de que en pocos meses llegará Tomás, mi segundo hijo.

Diego Arquero - músico

Destaco todo lo que pasó con el rap, que tiene que ver con que los raperos; ya no somos gente extraña, con sombreros gigantes y una parafernalia intrincada, sino personas comunes. Somos personas de a pie cantándole a personas de a pie, que quizás no comparten los mismos códigos. Sin perder la cultura hip hop y del rap, pero no es una secta o que hacer ninguna pelotudez con las manos para poder entrar. Es un ambiente menos hostil. Aparte de una muestra de calidad que viene de hace ya un par de años, se le dio mayor visibilidad, por todo lo del Montevideo Rock que fue muy importante. Me interesó mucho la llegada de Roger Waters, que fue un evento muy importante, pero a nivel nacional, la salida del disco de Eté & Los Problems mostró un grado de conceptualización, de complejidad y de darle una vuelta más de tuerca a la música popular uruguaya. Y el reconocimiento que se le dio a Buenos Muchachos y su disco #8 este año, aunque el disco es de 2017. Sin ser una banda pop o alejada del mainstream tuvieron espacios en un país tan pequeño como este; me pareció realmente lindo y esperanzador para todos los que hacemos música.

Juan Andrés Ferreira - escritor, periodista

Una secuencia en extremo sintetizada de algunos momentos que considero notables o memorables o emocionantes ocurre en Valencia, España, en el Templo Zen Luz Serena. Temprano en la mañana, hace frío y todavía está oscuro, cuando oigo los golpes secos del mazo de madera sobre el moppan. La sucesión de toques se agita en la penumbra, anunciando la llamada al dojo, la sala de meditación, donde día a día practicamos zazen. La vida en un templo zen está ritmada, hilvanada por sonidos: los del moppan, los del inkin y los del umban, los del mokugyo, que marca la cadencia de las ceremonias, los del taiko, el gran tambor que anuncia el comienzo y el fin del samu, el trabajo consciente. El tiempo pasa rápido como una flecha y esos momentos se funden y se diluyen, signados en una misma y única actitud: mushotoku, la ausencia de intención, de provecho, de beneficio personal.

Inés Bortgaray - escritora y guionista

Este año viajé. Surgieron ediciones de mi segundo libro, Prontos listos ya, en Bolivia y en Chile. Publiqué un libro (Cuántas aventuras nos aguardan, Criatura Editora). Habían pasado 12 años desde la publicación del libro anterior, y si bien nunca había dejado de escribir, me había extraviado entre novelas fallidas y no encontraba el camino de vuelta a casa. La historia terminó bien, Cuántas aventuras nos aguardan vive y ha tenido lecturas sensibles y muy cómplices. Escribí dos guiones para películas (brasileñas) que quiero ver en la pantalla. Un año con estos y otros brotes de alegría. Y también golpes duros, potros de bárbaros Atilas, como dice Vallejo. La vida, sus agitaciones.

Valeria Tanco - periodista, conductora, editora

Espectáculo: Roger Waters en Montevideo

Fue un gran show. Uno de los mejores en los que estuve desde el punto de vista visual y sonoro.

Sentimientos encontrados: me emocioné por Pink Floyd y por cómo está producido el espectáculo y me irrité por la agenda de Waters. Al quinto ítem de Resist en el intermedio tenía ganas de irme a comer un chorizo. Me dio gracia que toda causa lo deja en la puerta: se puso la remera de Familiares mientras hablaba de los derechos de los charrúas.

Película: Bohemian Rhapsody, dirigida por Bryan Singer

La actuación de Rami Malek como Freddie Mercury es arrolladora y emocionante. Como biopic, me faltó la primera parte de la vida de Mercury y que no me trastocaran o simplificaran ciertos momentos con fines narrativos y de elipsis temporal.

Pero ni bien salí de la función, me pasé tres o cuatro horas escuchando Queen y comentando sobre la película y la vida de Mercury. Hacía rato que una película no me producía ese estado posterior duradero.

Libro: Mil de fiebre, de Juan Andrés Ferreira

Una novela temeraria para estos tiempos: por su extensión, por su riqueza, por su contundencia, por su honestidad y por lo bien que está escrita.

Serie: Sharp Objects, dirigida por Jean-Marc Vallée

Basada en la novela homónima de Gillian Flynn, esta fue la serie de 2018 para mí. El tour de force de la protagonista, Amy Adams. La oscuridad. El dolor. Y la marca registrada de Jean-Marc Vallée (Big Little Lies como antecedente televisivo), que a esta altura es uno de mis directores favoritos de TV.

Álvaro Brechner - cineasta

Me cuesta echar la vista atrás y hacer cuentas sobre el año que se fue, entre otras cosas porque creo que inconscientemente solo quiero mirar hacia adelante. Ver a mi hija crecer me hace consciente de la velocidad del tiempo que pasa, y la muerte de seres queridos me hace recordar que este no vuelve. Los años que me ha tocado estrenar una película vienen siempre marcado por el conflicto íntimo entre dos fuerzas contradictorias: el deseo de que la obra salga a luz y el miedo a terminarla. Este año sirvió para confirmarme que un creador no debe responder a su obra. Esta habla por sí sola y es libre de ser interpretada por quién quiere. Tres momentos que me serán inolvidables: el estallido del público en Venecia y San Sebastián, los abrazos entre lágrimas con los actores, la proyección en El Cairo, en dónde una señora vestida con hiyab enmudecía a los demás gritando un interminable “Thank you, thank you! ¿Sabes lo que has hecho por nosotras? ¡Nos has dado esperanza!”.

Enrique Aguerre - director del MNAV

Es una característica de mi trabajo en el Museo Nacional de Artes Visuales proyectarme en el tiempo; desarrollamos propuestas hasta con cuatro años de anticipación a la fecha de inauguración.

Me gusta pensar que recordaré 2018 como el año en que consolidamos al MNAV a nivel local y regional (hablo en plural porque es un logro de todo su equipo); que cada visitante extranjero y proveniente de diferentes culturas conoce más profundamente nuestro país al visitarnos. Que todas las uruguayas y uruguayos que nos visitan presencialmente o a distancia –a través de nuestra web y redes sociales–, se han apropiado del MNAV y le dan los usos que mejor les parece. Que es la casa de todas y todos.

2018 también fue el año de todas y cada una de las maravillosas exposiciones que realizamos en el museo y de viajar junto a Solari a Fray Bentos, Carlos Federico Sáez a Mercedes, Pedro Figari a Sao Paulo. Y de ser el año donde se hizo posible Picasso en Uruguay ¡que disfrutaremos el año próximo!

Victoria Ripa - música

Hace mucho tiempo que no hago evaluaciones anuales con la llegada de fin de año. Pero este, en particular fue muy especial y sobre todo intenso. Lo mejor sin duda fue la llegada de Bruno. Vivir la experiencia del parto al 100% me hizo crecer muchísimo, admirarme/nos (a las mujeres, de todo lo que somos capaces) y conectar para siempre con mi hijo. También enterarme de mi embarazo a los 3 meses, mi cumple embarazada y en el Polonio, el último toque con una panzota de 8 meses. Mucha emoción. El primer toque a 20 días de haber parido. ¡Fue increíble! Pero no me voy a olvidar de lo que me costó recuperarme de eso. Las campañas de diversidad de talles realizadas y la devolución positiva de las personas. Conocer a “Las Glorias”, cuatro hermosas y nuevas amigas. Descubrir a Santi (mi pareja) en su nuevo rol como padre.

Ahí hay un montón de cosas, pero sin duda lo mejor de todo esto es el aprendizaje y el crecimiento exponencial que cada cosa trajo a mi vida. Aprendí que nada nunca resulta como pensamos, que todo lo que sucede por algo es, que hay que ser muy tolerantes a la frustración y trabajar por lo que queremos, que hay que aportar cosas positivas, que no hay que juzgar, que somos libres de elegir lo que vemos de nosotros mismos, que las cosas se construyen y nada es de la noche a la mañana, y que la recompensa siempre está en lo sencillo y en las cosas más pequeñas. Siempre ver los logros y no todo lo que “nos falta”. Salud por este año y por el que viene, pero no olvidemos vivir el presente que en definitiva es lo único que tenemos, el pasado ya fue y ¡el futuro no llegó!

Hugo Millán - escenógrafo, vestuarista

2018 año intenso, en lo personal y laboral. Remate de muchas vivencias iniciadas en años anteriores, proyectos profesionales, que se sucedieron sin pausa en un constante juego de causa–efecto. El Corsario y Hong Kong serán siempre un sueño fantástico resultado de ese vertiginoso trabajo que se inició en enero del 2013 y se cierra en este diciembre 2018. Cargado de satisfacciones, momentos inolvidables aquí y lejos. El adiós definitivo a mis padres y el repensar mi tiempo, alivianar la marcha, ceder espacios. Llegaron los 60 años impensables, invisibles en el horizonte pero el inicio de otra aventura incierta, seguramente siempre extrema y disfrutable, con la certeza de que siempre habrá algo por hacer.

María José Santacreu - directora de Cinemateca

En un lapso muy corto de tiempo nos tocó vivir la intensa experiencia de cerrar las salas viejas y abrir las nuevas. Y fue un privilegio, porque tuvimos el honor de rendirle homenaje a esas viejas butacas viendo 24 horas de cine continuado. Insuperable la experiencia de ver Bande à part con sala llena a las 23 hs. en Sala Cinemateca y bajar corriendo las escaleras para ver El gabinete del Dr. Caligari en Sala 2 con gente sentada en el piso, o recibir a los veteranos todavía oliendo a desayuno mañanero para reírnos con el humor negro de Harold y Maude al otro día a las 8AM…

Abrimos las tres salas nuevas en Bartolomé Mitre y Reconquista y a pesar de que fueron muchos años de trabajar en el proyecto, a pesar de que sabíamos que era un paso gigante para la Cinemateca, la cultura y la ciudad, hubo algo que nunca pudimos haber adelantado y que fue –es– la alegría de la gente. Ya volveremos a hablar de cultura cinematográfica, formación de espectadores, preservación del patrimonio fílmico. Pero por ahora déjennos hablar de esa alegría que invita a habitar esta Cinemateca que es de todos.

Damián González Bertolino - escritor

La publicación de Herodes sin duda significó para mí lo más relevante como escritor en este año. De pronto, un día el libro sale a la calle y entre sus páginas quedan difusamente todas las horas de los últimos años, desde que la historia se me ocurrió (a través de percepciones al principio vagas) hasta las últimas correcciones. Es un sentimiento difícil de precisar: ¿adónde se fueron todos esos instantes de intensidad? A partir de ahora, lo que viene es esa suerte de feliz perplejidad que causan las interpretaciones de los lectores. Otros momentos gratos fueron la edición chilena de El increíble Springer (editorial Libros de Mentira) y, muy especialmente, la participación en enero en el Hay Festival Cartagena de Indias como integrante de la lista Bogotá 39. Además, el gusto de haber viajado con el otro uruguayo seleccionado, mi amigo de la adolescencia, Valentín Trujillo.

En cuanto a las lecturas, momentos altos del año fueron: Masa y poder, Elias Canetti; El hombre y lo divino, María Zambrano; la vuelta a los relatos de Henry James; Omeros, Derek Walcott; El escritor y los suyos, V.S. Naipaul; L os ríos perdidos de Londres / El sublime topográfico, Iain Sinclair. Agreguemos, para el final, la nueva mezcla de Helter Skelter en la versión aniversario del Álbum Blanco.