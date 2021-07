Otro uruguayo podrá votar en los Oscar: la Academia invitó al productor Fernando Epstein

Todos los años, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos invita a distintas personalidades internacionales vinculadas al mundo del cine a sumarse a su plantilla de miembros. Entre otras cosas, estos integrantes, que actualmente suman más de siete mil, son los encargados de votar en los premios Oscar, impulsados anualmente en Hollywood por esta organización. Y según se pudo saber en la tarde del jueves, entre los 395 seleccionados para sumarse en 2021 a la Academia se encuentra un uruguayo: el productor y montajista Fernando Epstein.

Epstein, uno de los exponentes más representativos del cine uruguayo y nombre conocido en la industria de la región, fue incluido en la categoría de productores por la Academia, y junto a su nombre se pueden leer dos de las producciones paradigmáticas de su carrera: Whisky (2004), la película uruguaya de Pablo Stoll y Juan Pablo Rebella, y Monos (2019), una producción de origen colombiano dirigida por Alejandro Landes que, hasta el momento, es el proyecto más grande en el que el uruguayo ha estado involucrado.

El realizador también ha trabajado en otros títulos del cine uruguayo como 25 watts, Acné, Gigante, Así habló el cambista o Alelí, y ya fuera de fronteras en películas como El 5 de talleres (Adrián Biniez, 2014), Mi amiga del parque (Ana Katz, 2015), Las herederas (Marcelo Martinessi, 2018) y Divino amor (Gabriel Mascaro, 2019), entre otras.

En caso de aceptar —puede decir que no—, Epstein no será el primer uruguayo dentro de la Academia: con su ingreso, compartirá espacio con el cineasta César Charlone, los directores de fotografía Pedro Luque y Bárbara Álvarez, y el músico Jorge Drexler, incluido por haber ganado el premio en 2005.

Leonardo Carreño Fernando Epstein

Así, la lista de uruguayos en la Academia se engrosa a medida que la institución empieza a apuntalar una política más diversa en torno a la selección de sus integrantes, algo que nace de las críticas que en los últimos años la entidad que entrega el codiciado premio Oscar ha recibido de manera casi que unánime —¿Recuerda el #OscarSoWhite?—. Según el comunicado de prensa a través del que se anunciaron los nuevos miembros, "las decisiones de selección de miembros se basan en las calificaciones profesionales, y la representación, la inclusión y la equidad siguen siendo una prioridad".

En ese sentido, se acota también que la selección de este año está compuesta por un 46% de mujeres, un 39% de comunidades étnicas o raciales subrepresentadas y un 53% de miembros internacionales de 49 países fuera de los Estados Unidos Estados. En total, entre los nuevos invitados hay 89 nominados al Oscar, incluidos 25 ganadores.

Algunos de los nombres que destacan en esta camada de invitaciones son los ganadores y nominados de este año, entre ellos Chloe Zhao (Mejor directora y Mejor película por Nomadland), Emerald Fennell (Hermosa venganza), Florian Zeller (El padre), Steven Yeun (Minari) y Maria Bakalova (Borat 2), pero también nombres como Wagner Moura (Narcos), Carrie Coon (The Leftovers, El refugio), Robert Pattinson (El faro), Johnathan Glazer (Under the skin), entre otros.