Overactive apuesta al desarrollo personal y profesional a partir del trabajo en equipo

Con la convicción de que “estar juntos es lo mejor de ser un Overactiver”, la compañía referente en servicios de software Overactive apuesta a crear y apoyar iniciativas que inspiren y promuevan la idea de obtener la mejor versión de cada individuo a partir del trabajo en equipo. Una de ellas es America Rockstars, que tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Punta del Este, el sábado 9 de octubre.

Se trata de un encuentro presencial, que será también transmitido por streaming, que contará con la participación de destacados personajes del ámbito deportivo, artístico y empresarial. Cada invitado hará un repaso de los momentos más difíciles de su vida, de aquellos que lo pusieron a prueba, y de los momentos felices. Estos testimonios se combinarán con música, espacios de networking, experiencias gastronómicas, foodtrucks y un gran #AfterRock.

“La intención de apoyar esta propuesta surgió casi de inmediato al sentirnos plenamente identificados con su objetivo de inspirar a los jóvenes tanto en lo personal como en lo profesional, aprendiendo del otro", señaló Ximena Canale, Chief People Officer de Overactive.

"Este no es un hecho aislado, sino que forma parte de una de las tantas iniciativas en el marco de nuestros pilares 'Be Happy' y 'Be Close'. Por ejemplo, queremos mantenernos cerca y alegres, para eso estamos trabajando en talleres integradores de interculturalidad, trivias, afters presenciales y virtuales y otra cantidad de instancias que mantienen vigentes nuestros pilares", agregó Canale.

Concretamente, en estas jornadas de interculturalidad, transversales a toda la organización se abordan temáticas vinculadas a las barreras culturales que surgen en el marco del trabajo diario entre colaboradores de distintos países, con la finalidad de encontrar juntos la forma de superarlas.

“Actualmente, Overactive tiene presencia en Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos y Puerto Rico, además de Uruguay. Las instancias integradoras nos ayudan a superar las barreras culturales y en consecuencia, a ser mejores jugadores de equipo. Creemos que la multiculuralidad agrega valor y es un factor vital para lograr una mejor adaptación al trabajo”, agregó.

Por otra parte, más de 300 personas ya aseguraron su lugar en Centro de Convenciones de Punta del Este, mientras que el resto seguirá la actividad por streaming. “La respuesta de nuestros colaboradores, que rápidamente aceptaron la invitación, es una muestra más de las ganas de seguir creciendo y aprendiendo en un entorno cercano y divertido”, apuntó.

Una empresa con visión a futuro

Desde sus comienzos, Overactive se ha ido transformando para adaptarse a una realidad que cambia de forma vertiginosa. Sin embargo, hay aspectos que forman parte de las raíces inamovibles de la compañía: su visión, su misión y sus valores.

Overactive define su visión como "ser la empresa de servicios de Tecnología de la Información más reconocida y valorada de América Latina". Y consecuentemente su misión es ser la referente en el mercado de TI para sus clientes, reconocida por el talento y la dedicación de todos sus colaboradores. Además, Overactive se propone ser líder en la adopción de nuevas tecnologías e innovación.

Sin importar cuáles sean las características que hacen a cada individuo único y diferente al resto, los Overactivers comparten valores promovidos por la compañía: la empatía, el compromiso, la innovación, el “Breathe-Tech” (Respira, piensa y vive la tecnología), la búsqueda por superar las expectativas, la integridad y la celebración de la vida y del trabajo.

Los speakers de America Rockstars 2021

El actor y conductor argentino Darío Barassi será el encargado de recibir y dialogar con las personalidades que participarán en el encuentro America Rockstars 2021 para compartir con el público sus experiencias.

Mau y Ricky - Es uno de los dúos más exitosos de los últimos años, conformado por los hermanos Ricardo Andrés Reglero Rodríguez, y Mauricio Alberto Reglero Rodríguez, hijos de Ricardo Montaner. Mau y Ricky fusionan el pop latino con el reguetón y los ritmos urbanos, y desde 2017 vienen captando la atención internacional con canciones multiplatino.

- Es uno de los dúos más exitosos de los últimos años, conformado por los hermanos Ricardo Andrés Reglero Rodríguez, y Mauricio Alberto Reglero Rodríguez, hijos de Ricardo Montaner. Mau y Ricky fusionan el pop latino con el reguetón y los ritmos urbanos, y desde 2017 vienen captando la atención internacional con canciones multiplatino. María Becerra - Es la artista latina más escuchada de Spotify y en su canal de YouTube superó los 676 millones de reproducciones. En su vertiginosa carrera ha ganado múltiples premios como el MTV Millennial Award y el Nickelodeon Choice Award. En esta ocasión compartirá su historia de vida junto a Barassi y luego será la encargada del show de cierre, presentando algunos de sus grandes hits.

Es la artista latina más escuchada de Spotify y en su canal de YouTube superó los 676 millones de reproducciones. En su vertiginosa carrera ha ganado múltiples premios como el MTV Millennial Award y el Nickelodeon Choice Award. En esta ocasión compartirá su historia de vida junto a Barassi y luego será la encargada del show de cierre, presentando algunos de sus grandes hits. Coti Sorokin - El icónico cantautor triunfó en América Latina y España por éxitos como “Antes que ver el sol” y “Nada fue un error”, canción interpretada con Paulina Rubio y Julieta Venegas, que alcanzó el primer puesto en España y Argentina.

El icónico cantautor triunfó en América Latina y España por éxitos como “Antes que ver el sol” y “Nada fue un error”, canción interpretada con Paulina Rubio y Julieta Venegas, que alcanzó el primer puesto en España y Argentina. Candelaria Tinelli – La cantante, modelo y empresaria conocida como “Lelé” ha incursionado en el mundo de la moda al fundar “Madness Clothing”, donde se involucra en el proceso creativo desde el diseño. Su carisma la llevó a convertirse en una estrella de las redes sociales, con más de 4,3 millones de seguidores en Instagram.

La cantante, modelo y empresaria conocida como “Lelé” ha incursionado en el mundo de la moda al fundar “Madness Clothing”, donde se involucra en el proceso creativo desde el diseño. Su carisma la llevó a convertirse en una estrella de las redes sociales, con más de 4,3 millones de seguidores en Instagram. Guillermo Coria - Apodado “El Mago”, Guillermo Coria llegó a lo más alto del tenis mundial, ocupando el tercer puesto en el Ranking de la ATP. Buscando volcar todos sus aprendizajes como deportista al nuevo mundo del gaming, fundó New Pampas, su propio equipo de ESports.

Apodado “El Mago”, Guillermo Coria llegó a lo más alto del tenis mundial, ocupando el tercer puesto en el Ranking de la ATP. Buscando volcar todos sus aprendizajes como deportista al nuevo mundo del gaming, fundó New Pampas, su propio equipo de ESports. Darío Turovelzky - Es el hombre que lidera MTV, Nickelodeon, Paramount, Comedy Central, VH1 y Telefé en toda América. Hoy es vicepresidente de VIACOM CBS Americas. Su meteórica carrera incluye proyectos como “Popstars”, “Floricienta”, “Casi Ángeles” y “Chiquititas”, entre otros.

Es el hombre que lidera MTV, Nickelodeon, Paramount, Comedy Central, VH1 y Telefé en toda América. Hoy es vicepresidente de VIACOM CBS Americas. Su meteórica carrera incluye proyectos como “Popstars”, “Floricienta”, “Casi Ángeles” y “Chiquititas”, entre otros. Martín Bossi - Este actor, humorista e imitador argentino, es uno de los artistas actuales más carismáticos y sus shows en Argentina y España agotan localidades. Ha sido reconocido con múltiples premios como el Martín Fierro, Estrella de Mar y ACE de Oro.

Este actor, humorista e imitador argentino, es uno de los artistas actuales más carismáticos y sus shows en Argentina y España agotan localidades. Ha sido reconocido con múltiples premios como el Martín Fierro, Estrella de Mar y ACE de Oro. Pekeño 77 - Facundo Cedrés, conocido a nivel artístico como Pekeño 77, es un artista uruguayo de 21 años, y es uno de los mayores referentes del Trap en Latinoamérica.

Facundo Cedrés, conocido a nivel artístico como Pekeño 77, es un artista uruguayo de 21 años, y es uno de los mayores referentes del Trap en Latinoamérica. Ignacio Viale - Ignacio Viale del Carril es un exitoso productor de televisión y cine. En 2013 fundó su propia productora, llamada Storylab, desde donde ha generado variados productos y contenidos audiovisuales para Argentina y América Latina, como programas, unitarios, series y películas.

Más de una década en la industria del software

Fundada en 2008, Overactive brinda soluciones innovadoras y escalables de tecnología a clientes internacionales de los sectores de Finanzas, Salud, Seguros, Logística y Hi-Tech, entre otros. La compañía, cuya sede en Montevideo está emplazada en el World Trade Center, cuenta con casi 700 colaboradores que trabajan en más de diez ciudades de las Américas, con el fin de adoptar enfoques modernos en el desarrollo de respuestas tecnológicas para agregar valor a los negocios de sus clientes.