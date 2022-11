Pablo Repetto sobre su eventual salida: "No quiero afirmar ni desmentir nada; el miércoles nos reunimos"

Pablo Repetto se reunirá el miércoles con los dirigentes de Nacional y les comunicará la decisión que tomó respecto a su continuidad como técnico del plantel principal.

La información extra oficial es que no va a seguir, pero Repetto no quiso adelantar su determinación.

"El domingo llegué de Ecuador y llamé a José (Fuentes) para pedirle una reunión. Pedí una reunión rápido, pero por problemas de agenda de los directivos no podían de forma urgente. El miércoles nos vamos a reunir, ahí vamos a hacer un análisis de la temporada y les voy a comunicar la decisión que ya tengo tomada", dijo el entrenador en Sport 890.

Foto: Federico Gutiérrez.

Nacional campeón Uruguayo 2022

Luego, agregó: "Todavía no quiero afirmar ni desmentir nada, es una cuestión de orden, a los primeros que les voy a comunicar es a los dirigentes. Primero hablaré con el cuerpo técnico. No quiero entrar en especulaciones y no me voy a preocupar por lo que digan", señaló.

Luego de ganar la Copa Uruguaya, Repetto viajó a Quito, para reencontrarse con su familia, compuesta por su esposa y tres hijos pequeños. Regresó el domingo a Montevideo para participar del festejo por el título.

El técnico dirigirá los entrenamientos en Los Céspedes hasta la licencia de los futbolistas. Nacional tiene previsto jugar un partido amistoso el sábado en Tacuarembó.