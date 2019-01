Pánico a ras del aire

Ha pasado mucho tiempo desde entonces, pero hay cosas que no terminan de pasar del todo. La memoria impide que triunfe el olvido. Regreso a los primeros momentos de esa madrugada de marzo. Según comentó uno de los pasajeros antes de subir a la nave, caracterizada por su apariencia de aspecto frágil –no recuerdo si era un Cessna o un Piper– “estos aviones pueden volar en cualquier clima”. Más allá de que confiara en el aparatito que nos iba a transportar, el solo hecho de que fuera monohélice despertaba desconfianza, considerando la tormenta que arreciaba la zona. Estaba amaneciendo, se oían truenos, pero igual decidieron que el vuelo saldría como estaba previsto, en hora. Las espesas nubes negras ayudaron a imaginar un escenario tenso, por decir poco. El viaje de aproximadamente 40 minutos encima del monomotor de seis plazas fue una tortura. Cuarenta minutos dentro de una avioneta en mal tiempo se sienten como varias horas, con todos sus instantes juntos. La eternidad en cuentagotas.

Cuando comenzó el descenso para aterrizar en Houston, pareció como si el viento fuera a quebrar la nave o bien la pudiera lanzar contra el piso con la furia de un tornado. Pocas veces en mi vida sentí el final de todo tan cerca y juré que nunca más me subiría a un monohélice. El juramento sigue en pie y no lo rompí en dos ocasiones posteriores en que también la aventura auspiciada por las circunstancias invitaba. Dicen que las posibilidades de morir en un accidente aéreo son menores que ganar la lotería. No sé. Pero creo que en un avión pequeño las posibilidades de morir aumentan, son mayores que las de ganar el gordo de fin de año. De esta situación que relato han pasado más de 30 años y cada vez que la recuerdo regresa actualizada la sensación de pánico.

Al leer y releer las que serían las últimas palabras de Emiliano Sala, “Papá qué miedo tengo”, mientras encima de la avioneta Piper sentía la sensación de la muerte próxima, inminente, experimenté una rara empatía, como si hubiera estado ahí, y no pudiera entender por qué. ¿Por qué la nave despegó luego de tener, como al parecer tuvo, tres intentos fallidos de despegue? ¿Por qué el Piper Malibu salió, sabiendo el piloto que las condiciones climáticas iban a ser adversas a los pocos minutos del despegue? Hay una cantidad de cosas que no cierran. Solo iban dos a bordo, el pasajero y el piloto, quien en determinado momento seguramente se vio desbordado por la superposición de actividades a realizar bajo gran tensión, ya que quizá tuvo que lidiar con el mal tiempo, con una falla del motor, con una situación catastrófica totalmente imprevista, y con la comunicación con los aeropuertos cercanos.

Según opinión del piloto argentino Cristian Koch, “esta aeronave [El Piper Malibu] es conocida mundialmente. Es de buena calidad, muy efectiva a la hora de desarrollar mucha velocidad. Son livianos y económicos”. Y agregó: “El clima es muy importante en tema de aviación. [El avión] estaba a muy baja altura. Es raro que esto suceda en Europa, donde prácticamente se sabe desde un teléfono celular el espacio aéreo casi metro a metro. Acá hay que ver las condiciones climáticas que eran totalmente adversas. Los aviones que salieron a rescatar tuvieron que volver debido a este motivo”.

¿Por qué la nave volaba tan bajo en el momento de su desaparición? ¿Por qué el avión salió sin copiloto, cuando en un principio, al parecer, iban a ser dos los profesionales a cargo de los controles? ¿Fue a causa del mal estado del tiempo, de la formación de hielo en las alas lo cual desencadenó una situación de “stall”, de una falla mecánica en el motor, de un error del piloto, o fue una suma de factores actuando en complicidad? Estas preguntas, y otras que conforman el actual escenario de conjeturas, quedan a la espera de una respuesta que bien podría nunca llegar.