Para celebrar: Uruguay entra en el pacto mundial del metano

La humanidad atraviesa una instancia histórica mayor. La globalización se ha vuelto globalización por la supervivencia. El calentamiento no conoce de fronteras, como no lo hizo la pandemia. Y en ese contexto las naciones se reunieron en Glasgow para el titánico esfuerzo de coordinar políticas globales que frenen el calentamiento rápidamente, el problema es urgente. Los meteorólogos recomiendan no pasar de 1,5º C de calentamiento. Vamos en 1,1º C y sino se hacen cambios drásticos la temperatura llegará a una anomalía de 3º C que muchos consideran catastrófica, porque lleva a cruzar los “tipping points” los puntos de no retorno que arriesgan a que el calentamiento se vuelva incontrolable.