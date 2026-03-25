Intendencia de Montevideo pondrá un semáforo en cruce donde adolescente murió atropellado en Aires Puros

La Intendencia de Montevideo pondrá un semáforo "este año" en el cruce donde el adolescente de 14 años murió atropellado en Aires Puros la semana pasada. Este semáforo "ya estaba previsto" antes de la muerte del juvenil de Rampla Juniors Santiago Rodríguez, aseguraron desde la Dirección de Movilidad capitalina.

El adolescente se bajó del ómnibus para llegar a su casa en la tarde noche y fue atropellado por un auto que iba "a toda velocidad" , según testigos. Cuando los familiares del adolescente llegaron al lugar empezó una discusión con el conductor del auto , la situación escaló y la Policía debió intervenir con balas de goma para contenerlo .

El gobierno de la capital borró una cebra que vecinos habían pintado con el fin de que los vehículos aminoren el paso y dejen pasar los peatones, luego de que el adolescente fuera atropellado por un auto en el cruce de José Arechavaleta y el Bulevar José Batlle y Ordóñez (excalle Propios), informó en primera instancia Montevideo Portal.

Luto en Rampla Juniors por la muerte del adolescente de 14 años en el accidente de tránsito en Aires Puros, quien jugaba en sus formativas

El director de Movilidad de Montevideo, Germán Benítez , dijo a El Observador que esta pintada fue borrada porque "no era técnicamente factible y podía generar mayores problemas de seguridad vial" . Desde la intendencia esperan que para mitad de año el nuevo semáforo este instalado.

Los "vecinos, amigos y familiares de Santiago" pintaron una cebra el martes a la tarde en esta calle para que "no vuelva a pasar lo mismo", contó un residente del lugar a Telenoche de Canal 4. Para este miércoles, el gobierno municipal había borrado esta pintada.

La acción se había realizado "viendo hacia adelante" con el fin de que no vuelva a ocurrir otro accidente, contó el vecino, quien además agregó que lleva "muchos años" viviendo en la zona y que "los accidentes son demasiados". El hombre dijo que además es una zona en la que permanentemente hay niños debido a la cercanía con un centro CAIF y jóvenes por una UTU que está próxima al lugar.

"Es demasiada la distancia de un semáforo a otro, pese a que tampoco hay radares de velocidad", dijo el vecino, que al igual que otros residentes pidió que se aminoren las velocidad en la zona. Sobre la pintada de la cebra hecha por los propios vecinos, la idea es que "todo no sea un trámite a largo plazo".

Los residentes de Aires Puros también pintaron un mural en homenaje al adolescente fallecido. "Esto es para que tomen conciencia y peguen un poco el freno, pasan niños", contó otra vecina del barrio. "No es justo que la gente agarre la calle Propios de ruta. ¿Qué necesidad?", sentenció la mujer.

Un día después del accidente que acabó con la vida de Santiago Rodríguez, la Justicia emplazó al conductor del auto por este caso. Se trata de un hombre de 43 años. Otros dos juveniles de Rambla que viajaban con Santiago presenciaron el hecho desde arriba del ómnibus. Los investigadores esperan por las pericias fundamentales, como por ejemplo accidentología vial, para pedir la imputación del conductor.