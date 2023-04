Parque eólico de UTE anunció distribución de ganancias ¿Cuánto repartirá entre sus accionistas?

El Parque eólico Pampa (donde pequeños inversores son socios de UTE), informó esta semana a la Bolsa de Valores de Montevideo que el monto de fondos distribuibles entre sus accionistas correspondientes al ejercicio 2022 es de US$ 6,6 millones, según la comunicación pública.

El parque eólico Pampa que funciona en el departamento de Tacuarembó vende energía eléctrica a la red desde el 2017.

La última distribución anual de fondos del fideicomiso financiero -que administra República Afisa- a los tenedores de certificados de participación fue en abril del año pasado, y por un monto de US$ 5,5 millones, que en su totalidad correspondió a resultados.

Hasta el 2022 se habían distribuido entre los accionistas un total de US$ 51,5 millones (US$ 27 millones por reintegro de capital y US$ 24,5 millones por distribución de resultados).