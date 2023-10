"Pateale la cabeza": Codicen espera informes tras pelea entre estudiantes de Paso Carrasco

El pasado jueves 5 de octubre dos adolescentes de 13 años se pelearon afuera de un centro educativo en Paso Carrasco después de discutir por redes sociales.

"Ninguna de las dos tiene celulares. Se ve que se hablan por los celulares de las compañeras y supuestamente Melanie le dijo ‘fea’ a la otra muchacha. Mela va a la UTU y ella va al liceo (en Paso Carrasco). Melanie me advirtió, me dijo que al otro día la iban a ir a buscar para pegarle. Le dije que ‘si pasa eso me avisás que te voy a buscar’. Me avisó cuando ya se habían peleado. No pensé realmente que iba a pasar. Porque siempre está eso de las chiquilinas de ‘me van a pegar’", contó a Subrayado la madre de la adolescente que va a la UTU.

"Cuando me llamó la fui a buscar. Tenía las rodillas raspadas, le dolía la cabeza. Al otro día me llega el video de lo que había sucedido. Hay muchos más videos me dijeron", continuó la mujer.

Informes en el Codicen

Si bien la pelea sucedió el pasado jueves 5, según dijo a El Observador la consejera en representación de los docentes en la Administración Nacional de Educación Pública (Anep), Daysi Iglesias, recién se volvió público este lunes 9. Fue porque se viralizó un video. Debido al caso, el tema será tratado en la próxima sesión del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP de este miércoles.

"Seguramente ya traiga la directora de Secundaria (Jenifer Cherro) un informe, y también pediremos un informe a UTU porque hubo una alumna de UTU implicada", explicó.

"Según nuestra información, el tema partió de un problema en redes. Seguramente a partir de la sesión de mañana la información sea más completa", continuó.

Iglesias aseguró que "a nivel del liceo se tomaron todos los recaudos" y se atendió a la adolescente "no sólo físicamente", sino que también hubo una atención "familiar particular". "En el liceo se trabaja con los equipos correspondientes", sostuvo.

La consejera señaló "la tranquilidad" de que el tema fue abordado "oportunamente por las autoridades de las instituciones". "El incidente se inició externo y se consolidó externo. Lo cual no significa que no nos preocupe o que no intervengamos porque son nuestros estudiantes", afirmó.

Consultada al respecto, dijo que en Uruguay "no hay una estadística de este tipo de eventos". De todas formas, Iglesias indicó que "se dieron uno o dos" eventos así "meses atrás".

También se refirió a lo sucedido en marzo, cuando se registraron diferentes peleas en liceos, donde incluso hubo casos de personas externas a los centro que ingresaron para agredir a estudiantes.

"Recuerdo lo de comienzo de año que afectó a dos liceos de Montevideo, que eran bandas externas al liceo, que incluso tuvieron desmanes en algún comercio", dijo Iglesias.

A propósito de los eventos de marzo, el Ministerio del Interior resolvió que la Policía refuerce los patrullajes en el entorno de los liceos. Además, Jenifer Cherro comunicó que había "en curso un llamado a concurso para proveer 60 cargos de psicólogos". "Esa es una de las medidas que venimos haciendo desde el año pasado. Está en curso. Esperamos este año estar designándolos", dijo la directora de Secundaria en marzo.

Para este caso en Paso Carrasco, la consejera Iglesias dijo que no se pidió una intervención policial.

El video y la "tremenda impotencia"

El video de la pelea entre las dos adolescentes fue compartido por el periodista de MVD Noticias (TV Ciudad), Martín Duarte. Allí se ve a las estudiantes de 13 años pegarse piñas y patadas, revolcarse por el piso, agarrarse del pelo, mientras a su alrededor otros adolescentes las arengan. Incluso en un momento una mujer intercede, pero recibe gritos de "no te metas, señora, es problema de pendejas".

"Cuando vimos el video fue tremenda impotencia, de ver que nadie hace nada, del entorno de los chiquilines", contó la madre de la menor que va a la UTU.

"Melanie me dijo que había medio liceo afuera esperándola. El entorno, el decir ‘pateale la boca’, ‘pateale la cabeza’. Espantoso de que haya llegado a ese límite y de pegarse mal. Pudo haber salido lastimada una como la otra mal y después… ¿qué hacemos?", continuó.

La adolescente "tuvo su penitencia", contó la mujer. "Le dije: 'ahí tenés las consecuencias que lleva el te digo, me dijo'. Aparte 13 años tienen. Son niñas, y que lleguen a ese límite es horrible".