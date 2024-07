Osvaldo Canobbio habló de la reacción de su hijo Agustín en la Copa América 2024: "Lo que ha pasado, dudo que muchos jugadores lo soporten"

Agustín Canobbio jugó con la selección de Uruguay solamente los minutos de adición del partido ante Colombia por las semifinales de la Copa América 2024. Ni uno más, ni uno menos. Eso lo llevó a pensar que seguramente tendría algunos minutos en el encuentro por el tercer puesto ante Canadá. Sin embargo, ello no ocurrió.

Incluso se acercó Manuel Ugarte para tratar de calmarlo, pero no pudo. Canobbio se levantó e intentó irse hasta el vestuario -dejando a sus compañeros en el banco de suplentes-, pero cuando llegó a la puerta que comunicaba la puerta con el camarín, se dio cuenta que estaba cerrada y debió dar vuelta, sentándose a un lado del banco, alejado de este y muy molesto aún.

No obstante, cuando llegó a Montevideo y antes de volver a Curitiba para jugar en su club, Athletico Paranaense, fue consultado sobre su molestia. "No es por el resultado, ya sabrán", comentó.

Lo que dijo Osvaldo, el padre de Agustín Canobbio

Osvaldo Canobbio, padre de Agustín, tuvo su pasaje por River Plate y Nacional, entre otros equipos, y también en la selección de Uruguay.

“Yo creo que Agustín (Canobbio) me cuenta el 50% de las cosas. Yo soy muy calderita. Uno tiene que sentirse respetado y respetar al otro. Yo a Agus no lo veía bien”, comenzó diciendo Osvaldo entrevistado este lunes en Carve Deportiva.

Y añadió: “A Agustín le pasaron cosas que lo llevaron a explotar en el final. Yo lo respaldo a capa y espalda. La reacción que tuvo en el banco, seguro que es una demostración de impotencia bastante grande”.

"Respaldé y respaldo a mi hijo, a capa y espada, en que lo que hizo, lo hizo sentir bien. Agustín no renuncia a nada. Le dije a mi señora: 'Tenemos un hijo de fierro'. Lo que ha pasado, dudo que muchos jugadores lo soporten", explicó.

Osvaldo continuó hablando del presente de su hijo Agustín y se refirió a lo que le contestó a la periodista de canal 12 a la que le contestó aquello de "ya sabrán".

"El día que llegó estaba firmando camisetas, la periodista no sé qué le preguntó, y le salió esa respuesta 'ya sabrán'. Estaba en esas cosas. Capaz que ni se dio cuenta de lo que dijo, estaba cansado", dijo Osvaldo.

20240611 Agustín Canobbio, conferencia de prensa, Palm Beach, previo al arranque de Copa América 2024 Agustín Canobbio

A su vez indicó que "Agustín no está preocupado, está muy tranquilo. Antes que jugadores, son personas. Y si vos no te defendés, ahí ya vas a estar mal, en la vida más que nada. Se hizo respetar como persona".

Sobre lo que sucedió en todos los días vividos con el grupo seleccionado en Estados Unidos, Osvaldo sostuvo que “Agustín (Canobbio) no disfrutó la Copa América. Raro en mi hijo. En Qatar la daba bronca no jugar, pero estaba feliz. El ama a la selección”.

"El que vivió 45 días allá (en Estados Unidos), es él. Yo le creo a mi hijo. Sé la profesionalidad que tiene. Cada día después de cada partido se ponía a entrenar", añadió.

También habló sobre el técnico celeste, Marcelo Bielsa: "Bielsa se comunica muy entrenador-jugador. Capaz que algunos jugadores se sienten bien, y otros no tan bien. Capaz que no es el trato que le gusta a Agustín".

A su vez, Osvaldo confirmó que a su hijo Agustín "no lo llamó nadie de la estructura deportiva de la AUF. Terminó y se fue para Brasil".

Sobre el rendimiento de Uruguay, también opinó: "Hubo partidos que se ganaron, pero que no tuvimos una diferencia tan grande. El balance de Uruguay me pareció bueno por la posición, pero los últimos partidos, por cansancio o por muchas cosas, no fue el Uruguay que empezamos viendo".

"Es difícil matar los rumores. Cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera, lo que desee. Él (Agustín) está expuesto por ser una persona pública. Tiene que seguir para adelante en su equipo y hacer oídos sordos a todo lo que pueda pasar".