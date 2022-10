"Sentí el crac": Patricia Madrid contó cómo se fracturó el peroné y sorprendió con el inesperado ángel guardián que la ayudó

Tras fracturarse el peroné la semana pasada, la periodista Patricia Madrid volvió este viernes a Polémica en el Bar y contó detalles de su accidente y su recuperación.

De buen humor y ante las preguntas del conductor Jorge Píñeyrúa, Madrid dijo que el accidente ocurrió el sábado pasado por la mañana. "Fui a hacer compras por el centro, a la altura de Ejido entre Colonia y Mercedes. Cuando terminé de hacer las compras patiné, el champion se resbaló, me torcí, me caí y me fracturé el peroné".

"Fue un dolor tremendo, sentí el crac. Lo primero que vi fue que fractura expuesta no era, pero se me hinchó todo", dijo la periodista de radio Carve, que en un sorpresivo crossover agregó que quien la ayudó fue la cantante Papina di Palma.

Polémica en el Bar

Patricia Madrid mostró su pie fracturado

"Estaba sola y fue increíble porque la persona que me rescató como ángel guardián fue la cantautora Papina de Palma. Le dije ‘hablame que me distrae’", contó Madrid, que agregó que la cantante se quedó con las compras mientras la ambulancia, que demoró 35 minutos, la llevaba al hospital.

"Ni siquiera le puedo echar la culpa a la intendencia porque la vereda no estaba rota", bromeó Madrid.