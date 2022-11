Patricia Madrid declaró el fin del 2022 y recibió consejos de famosos para "limpiar" su año

Las últimas semanas no han sido las mejores para Patricia Madrid, que, entre otras cosas, debió afrontar la fractura de su peroné tras un accidente en la vía pública.

La lesión le impidió, por ejemplo, estar presente en una de las emisiones de Polémica en el bar, el programa en el que participa como panelista en Canal 10, lugar al que días más tarde volvió y contó su peripecia.

"Fue un dolor tremendo, sentí el crac. Lo primero que vi fue que fractura expuesta no era, pero se me hinchó todo", dijo la periodista que también conduce Así nos va, por radio Carve, que agregó que quien la ayudó fue la cantante Papina de Palma.

Es por eso, entre otras cosas, que la periodista recibió un regalo de parte de su compañera de radio, Viviana Ruggiero: un pack de sahumerios para "limpiar" su año. Madrid compartió el momento en sus historias de Instagram. "Chau 2022, fuiste una poronga. Te empiezo a limpiar desde hoy", escribió.

Este martes, las periodistas comenzaron su programa diario con una referencia a la situación, en donde discutieron sobre las mejores formas de "limpiar sus chacras". Así nos va comenzó al ritmo de Brujería, de la banda argentina Los Tipitos.

"Hola, fin del 2022. Ya está. Liquidé el 2022. Arranque ayer la bajada. Voy a confesar esto: le escribí a Gonzalo Cammarota por interno y le dije 'vos disculpame, pero yo ya decreté la bajada'", comenzó Madrid.

"Arrancamos la mañana con este tema de Los Tipitos, Brujería (...) tiene mucho que ver con lo que pasó en las últimas horas y nos involucra a las dos. Debido a la mala pata, la mala racha, en todo sentido, Viviana tuvo la idea, la semana pasada, de decirme 'basta', 'se terminó', 'terminá el partido juez'. Y allá fuiste, rauda, a comprar todo lo que había en materia de yuyos y palitos".

"Claramente, necesitás una limpieza energética. Llegue y dije 'dame todo'. A vos lo que te falta es empezar a conectar con todo eso. Alinear los chacras", le contestó Ruggiero.

Las periodistas continuaron con el tema, hablando de, por ejemplo, como la "limpieza energética" suele darse en hoteles lujosos. "Tiene lógica que limpien energéticamente los hoteles porque, ¿sabés todo lo que pasa ahí?", dijo Madrid.

La panelista de Polémica en el bar , además, reveló que varias personas le recomendaron otras formas de "limpiar" su año. La cantautora Florencia Núñez, por ejemplo, le recomendó utilizar una vela de miel para los días 11 y 22.

"Me hablaron de las piedras ayer, también. Hay que poner una amatista en la puerta. Me lo dijo Glenda Rondán, que es media bruja y me regaló una. La lámpara de sal también me la recomendaron mucho", concluyó.