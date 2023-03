Patricia Madrid presentó en las redes a su nueva pareja, que también trabaja en los medios

Tras haber anunciado hace poco menos de un mes que estaba en pareja, la periodista Patricia Madrid finalmente decidió mostrarse públicamente con su nuevo novio. Lo hizo a través de un sencillo y sobrio mensaje en una historia de Instagram, acompañada de un corazón verde.

La nueva pareja de la conductora es Mathías Gonnet, también periodista, quien se desempeña en Fútbol por Carve, misma radio donde Madrid conduce Así Nos Va.

"No estoy soltera", había soltado Madrid a principios de marzo en una entrevista en la Mesa de los Galanes donde le preguntaban por su soltería.

Instagram

Patricia Madrid y su nueva pareja

En esa entrevista también le habían preguntado sobre cómo llevaba la exposición pública, sobre todo a partir de su participación en Polémica en el Bar.

"Te confieso que hay veces que me embola. Dos por tres tengo que decir, 'no seas malo, no publiques esto', como cuando me fracturé el peroné. Hay cosas que pueden ser interesantes, que puedo entender, el viaje por Jordania o Egipto, por ejemplo", dijo en referencia a sus recientes vacaciones. "Otras cosas de la cotidiana pueden ser más bobas, pero también entiendo la lógica del click", expresó.

"Es parte de la exposición. Yo fui un bicho de diario durante diez años, cuando pasé a tener un programa de radio y cuando asumí que iba a estar en un programa tan masivo como Polémica sabía lo que venía con esa exposición pública", agregó en ese momento.