Patricia Madrid pasó por La mesa de los galanes y reveló su estado sentimental tras la pregunta de un oyente

Patricia Madrid está de nuevo en pareja. Así lo confirmó la periodista en entrevista con La mesa de los galanes esta semana, en una confesión que surgió luego de la intervención de los oyentes del programa.

Invitada por el programa de Del Sol FM, la conductora de Así nos va en Carve y panelista Polémica en el bar en Canal 10 debió responder la pregunta sobre su estado sentimental cuando Pablo Fabregat leyó un mensaje de un oyente que se autocandidateó como pareja de la periodista.

La respuesta de Madrid fue puntual: "No estoy soltera", contestó. Según publicó TV Show el pasado diciembre, la periodista había concluido su última relación a fin de 2022.

Poco después, Madrid habló de la creciente exposición mediática que tuvo su figura luego de su incorporación al programa de Canal 10.

"Es parte de la exposición. Yo fui un bicho de diario durante diez años, cuando pasé a tener un programa de radio y cuando asumí que iba a estar en un programa tan masivo como Polémica sabía lo que venía con esa exposición pública", aseguró.

Ante la pregunta de cómo se lleva con la "marca personalizada" de los medios, la periodista aseguró que entiende que algunas cosas de su vida y su trabajo puedan ser parte de la cobertura de farándula, aunque aseguró que no cree que todo lo que haga tenga que terminar en un portal

"Te confieso que hay veces que me embola. Dos por tres tengo que decir, 'no seas malo, no publiques esto', como cuando me fracturé el peroné. Hay cosas que pueden ser interesantes, que puedo entender, el viaje por Jordania o Egipto, por ejemplo. Otras cosas de la cotidiana pueden ser más bobas, pero también entiendo la lógica del click", dijo.