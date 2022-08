PD: Rescatemos a la postdata

Te doy la Bienvenida a este Pícnic! que te llega por mail pero que hoy dedico a las cartas y, más particularmente, a una pieza pequeña, desdeñada y olvidada de las misivas en papel: la postdata. Así como en la vida son los pequeños detalles los que hacen la diferencia -creo firmemente que lo son-, en las cartas tantas veces fueron las posdatas las que cambiaron el rumbo de una relación y hasta de un destino. ¿Por qué casi no usamos más esas piezas maravillosas de comunicación, esa pequeña nota al pie que declaraba amor, reforzaba lejanías y hasta pasaba facturas sin tanto dramatismo? ¿Por qué renunciamos a ese conjunto de letras que le daban encanto a una misiva y permitían agregarle emoción e inocencia? ¿Por qué extraño los PD: Te amo, PD: Te extraño, PD: Cuidate mucho, PD: Siempre te espero?



La postdata viene de la expresión latina post data (PD), que significa información posterior o tras la data. Formalmente se usaba para añadir datos que no se recordaban o conocían mientras se estaba escribiendo. En los hechos, la PD sumaba información que habíamos omitido en el cuerpo del texto, o reforzaba pensamientos y sentimientos que queríamos que quedaran colgados de la memoria de quien recibía la carta.



“PD: Disculpe que no envíe esto por correo, pero no sé su nueva dirección” Ricardo Feynman en una carta a su difunta esposa, Arline, 17 de octubre de 1946.



La postdata fue popular en una época en la que las cartas se escribían con tinta y no había posibilidad de corregir sin tachar. Dado que escribir cartas era un arte, como queda demostrado en varios volúmenes de misivas de grandes escritores y pensadores, a nadie le gustaba andar tachando imprudentemente. La era digital cambió esta circunstancia y, en el camino, nos dejó sin PD. En estos días en que los pequeños detalles escasean, hoy vengo a reinvindicarla. ¿Qué postdata le escribirías a tu amiga, a tu novia, a tu esposo, a tu hijo? Mi postdata para vos: PD: gracias por estar siempre ahí; me das alas para escribir todas las semanas. Soy Carina Novarese y siempre te leo si me respondés este mail.