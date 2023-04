Peñarol llegó a un acuerdo por el doble que debía percibir y Laquintana jugará en Bragantino

Peñarol llegó a un acuerdo en la noche de este lunes con Red Bull Bragantino para que Ignacio Laquintana sea nuevo jugador de dicho club.

La traba que existía quedó de lado luego de que se llegar a un acuerdo entre los clubes y los brasileños le abonarán a los carboneros el doble de lo que estaban obligados a pagar, según informó un dirigente aurinegro este lunes a la noche a Referí.

Por lo tanto, Peñarol en vez de percibir US$ 375.000, cobrará US$ 750.000 y serán pagos al contado.

Cabe recordar que, como informó este domingo Referí, el futbolista ya sabía que el clásico era su último encuentro con la camiseta carbonera, y este domingo de mañana temprano viajó hacia Brasil para firmar contrato con Red Bull Bragantino por cinco años.

Más allá de esto, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, no ocultó su molestia por este viaje de Laquintana al fútbol brasileño.

Foto: Leonardo Carreño.

El extremo será nuevo futbolista de Bragantino

"Viajó sin autorización de Peñarol a San Pablo, a influjos de su representante (Marcelo Tejera)", dijo el titular carbonero en el programa Punto Penal de canal 10.

Y añadió: "Veremos los pasos legales a seguir. Ya le enviamos un mail a Red Bull Bragantino para decirles que las cifras que habían pasado, no son las que se habían hablado".

También Marcelo Tejera, el representante de Laquintana, hizo sus descargos en dicho programa.

"Hace 20 días hablé con el vicepresidente de Peñarol (Eduardo Zaidensztat) para intentar que el futbolista se quedara hasta agosto mejorando su sueldo y que fuera decente (cuando terminaba su contrato), y le dije: 'Contestá rápido', y la respuesta llegó después de la oferta de Bragantino", sostuvo.

Según Tejera, "la oferta la presentamos el miércoles de noche. Laquintana le pidió permiso ayer (este sábado luego del triunfo clásico) al entrenador (Alfredo Arias) si podía salir de la concentración para viajar este domingo. Se despidió de todos los jugadores y le dijeron que era su oportunidad y que la aprovechara".

En tanto, este lunes Referí informó que Peñarol envió pasado el mediodía un documento a Red Bull Bragantino advirtiéndolo que en caso de llegar a un acuerdo con Laquintana, se exponía a una sanción de FIFA.

Los abogados aurinegros entendían que Red Bull Bragantino tomó parte en la decisión de Laquintana de viajar a Brasil, pese a que tenía contrato hasta el 25 de agosto con Peñarol.

Foto: Leonardo Carreño.

Laquintana le deja un monto mucho mayor a los aurinegros

Como informó Ruglio el domingo además, el extremo mirasol viajó sin autorización del club y de su lugar de trabajo pese a que aún tiene contrato.

Peñarol y Red Bull Bragantino siguieron durante la tarde de este lunes en conversaciones a través de sus abogados, para intentar que no se llegara a una reclamación a la FIFA, según informó una fuente del club aurinegro a Referí.

Cabe recordar que como informó Referí, Peñarol era dueño del 25% de la ficha de Laquintana.

Peñarol no invirtió nada cuando él llegó, y la venta total al club brasileño era de US$ 1.500.000, por lo que a los carboneros le hubieran quedado US$ 375.000.

Finalmente, el acuerdo llegó entre ambos clubes, debido a que los aurinegros percibirán el doble de lo que deberían haber cobrado, es decir, que los brasileños le pagarán US$ 750.000, según confió a Referí un dirigente carbonero en la noche de este lunes.