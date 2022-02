Peñarol recibió US$ 4 millones del pase de Torres y ya trabaja para invertir y cambiar Las Acacias

Peñarol recibió en las últimas horas US$ 4 millones de parte de Orlando City de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos por un porcentaje de la transferencia total de Facundo Torres, según confiaron fuentes aurinegras a Referí.

Cabe recordar que el futbolista fue transferido por US$ 9,1 millones, pero Peñarol percibirá US$ 7,6 millones en dos cuotas –la primera es la referida en el párrafo anterior– y también cobrará US$ 500 mil anuales en los primeros tres años de contrato del jugador si es que llega al 60% de los partidos de cada temporada.

A su vez, los aurinegros tendrán derecho al 30% de una futura operación siempre y cuando el jugador sea negociado en US$ 8 millones o más.

El pase de Torres ya dio dividendos económicos a Peñarol

La Comisión de Infraestructura del club ya comenzó a trabajar con ese dinero fresco.

En ese contexto y según pudo saber Referí, hubo pedidos a cuatro empresas para construir una cancha de césped sintético en Las Acacias.

Entre esos cuatro precios que se recibirán en los próximos días, se evaluará las mejores condiciones que estos pongan entre calidades y precios.

Pero la cancha de césped sintético debe ser especial. ¿Por qué? Debido a que no solo será utilizada por las divisiones formativas, la captación y el fútbol femenino del club, sino también, por el rugby.

“El rugby necesita un mayor agarre en el césped sintético, por lo que la cancha no puede ser igual a las demás”, explicó una fuente del club.

Pero además de ese campo de juego sintético, también se reformarán totalmente los vestuarios y se pidió precio para iluminar una cancha histórica como Las Acacias, denominada Cr. José Pedro Damiani en 1997, que fue inaugurada el 19 de abril de 1916 con un clásico que ganó Peñarol 3-1 con dos goles de José Piendibene y uno de Bartolazzo, descontando para Nacional, Héctor Scarone.

Marcelo Casacuberta

El estadio de Las Acacias será remodelado totalmente

Esta remodelación total, no está exenta al dinero que se espera desde hace un tiempo de parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que prometió el mismo para construir una cancha de césped sintético para el fútbol femenino.

La inversión total en esta primera fase de Las Acacias ronda los US$ 600 mil.

Planos de la Ciudad Deportiva que construirá Peñarol frente al Estadio Campeón del Siglo

Asimismo, la misma comisión ha mantenido varias reuniones para lo que es toda la gastronomía que habrá en el Estadio Campeón del Siglo.

El otro paso que ya se está dando, refiere a la Ciudad Deportiva cuyos terrenos están ubicados justamente frente al estadio mirasol.

Parte de la maqueta de la Ciudad Deportiva que tiene proyectada Peñarol

“En principio, comenzaremos con tres canchas, una de césped sintético para el plantel principal de Primera división, y dos de césped natural. La inversión en este caso es de aproximadamente US$ 1,5 millón”, indicó la misma fuente consultada por Referí.

En otro orden, la semana pasada se cambiaron todas las sábanas y acolchados de Los Aromos y este jueves serán cambiados los colchones de todas las camas en las que descansan los futbolistas.

Dawson con chance

El arquero Kevin Dawson, quien este martes cumplió 30 años, continúa cursando el positivo de covid-19 que le impidió estar en el debut del Torneo Apertura el pasado sábado ante Fénix en el Parque Capurro.

No obstante, entre este jueves y viernes, ya tendrá el alta médica.

Diego Battiste

Dawson tendrá el alta de su contagio positivo de covid-19 y Larriera lo evaluará para ver si está ante Defensor Sporting este domingo

En ese contexto, y debido a que atravesó sin problemas la enfermedad, según informaron fuentes del club a Referí, es muy posible que el técnico Mauricio Larriera lo evalúe y si lo ve bien, le devuelva la titularidad el domingo a la hora 20 en el Estadio Campeón del Siglo contra Defensor Sporting por la segunda fecha del Apertura.

El que no vuelve este domingo es el argentino Damián Musto, quien sigue dolorido en su rodilla.

Quien sí tiene posibilidades de ser titular –y debutar– es el lateral izquierdo Facundo Bonifazi, que jugaría en lugar de Juan Manuel Ramos.