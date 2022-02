Mirá la noche que Carrizo, el futuro fichaje de Peñarol, eliminó a Nacional de la Libertadores

Federico "Pachi" Carrizo será confirmado en las próximas horas por Peñarol como nuevo futbolista aurinegro.

El volante argentino de 30 años, llegó a un acuerdo con los presididos por Ignacio Ruglio luego de que no pudiera firmar contrato con Cerro Porteño debido a que se negó a vacunar contra el covid-19, como informó Referí.

No obstante, en el contrato que firmará con los mirasoles, está implícita una cláusula especial para que se vacune, ya que si no lo hace, no podrá firmar.

Carrizo tiene un buen recuerdo jugando contra Nacional, el rival eterno de Peñarol, ya que lo eliminó de la posibilidad de acceder a las semifinales de la Copa Libertadores de 2016.

Esa copa fue la última en la que los tricolores llegaron tan lejos cuando los dirigía Gustavo Munúa.

En el partido de ida disputado en el Gran Parque Central, habían empatado 1-1 y en la vuelta, Nacional se puso en ventaja con un gol en contra del Cata Díaz, y luego Cristian Pavón empató a los 73 minutos.

En ese encuentro estuvo el uruguayo Rodrigo Bentancur en el banco boquense.

Carrizo tiene una historia importante en el fútbol

Como estaban igualados en todo, debieron recurrir a la definición desde el punto del penal.

Por Nacional, convirtieron Diego Polenta, Mauricio Victorino y Sebastián Fernández, pero los remates de Gonzalo Porras y Santiago Romero fueron atajados por el arquero Agustín Orión.

Mientras tanto, los de Boca fueron anotados por Carlos Tevez, el Cata Díaz y el colombiano Frank Fabra, en tanto que Esteban Conde se los atajó a Pablo Pérez y a Juan Insaurralde.

Empezaba entonces la definición en la que cada equipo patearía de a un penal por vez y el que marrara, quedaba eliminado.

Nacional fue primero con Felipe Carballo y Orión se lo atajó. Por Boca fue elegido Federico "Pachi" Carrizo por parte del técnico de entonces, Guillermo Barros Schelotto, y este convirtió el penal y le dio la clasificación a los xeneizes para la semifinal de aquella Copa Libertadores, torneo que finalmente ganaría Atlético Nacional de Medellín de Colombia.

Aquí se pueden ver los goles del partido y la definición desde el punto penal en la que Carrizo, la nueva figura de Peñarol, eliminó a Nacional: