Facundo Torres firmó su pase a Orlando City, espera por la selección y se llevó un regalo

El extremo de Peñarol, Facundo Torres, firmó los papeles de su transferencia a Orlando City de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos en la tarde de este viernes en la sede del Palacio Cr. Gastón Guelfi.

“Estoy contento por mí y por mi familia, es un paso nuevo en mi vida. Me queda el dolor de irme del club que amo, pero espero poder volver en algún momento”, indicó el futbolista en una improvisada conferencia de prensa que se dio a la salida de la sede carbonera.

Repitió a su vez lo que había dicho el miércoles cuando jugó su último partido con la camiseta de Peñarol y que informó Referí: “Si me tocaba quedarme también me hubiera sentido contento porque me siento feliz en Peñarol”.

Instagram

Facundo Torres deja a muchos amigos en el plantel carbonero

Consultado acerca de si habló con los dos uruguayos que ya son de Orlando City, dijo que no, porque esperaba a firmar todos los papeles.

“Sé que se fue César (Araújo, exvolante de Wanderers) ahora, está Mauri (Mauricio Pereyra). De la ciudad averigüé todo, como también de los compañeros que voy a tener”, expresó.

No ocultó su ansiedad de lo que puede ser este domingo el llamado de Diego Alonso para la selección uruguaya. Cabe recordar que el nuevo DT celeste lo anotó en una lista de 50 reservas que había dado hace unas semanas para los partidos por Eliminatorias contra Paraguay, el próximo 27 de enero en Asunción y frente a Venezuela el 1° de febrero, a la vez que se informó que los futbolistas del medio local serán dados a conocer este domingo.

“Ahora tengo que ver qué sucederá con la selección si me citan o no para estos dos partidos. Voy a estar esperando ese llamado. Ojalá que se dé”, dijo Torres.

El futbolista recordó a la hinchada aurinegra. “No me quiero olvidar del agradecimiento a los hinchas por el cariño que me dieron. Pasar de juvenil a que me pidieran fotos y distintas cosas con tanto afecto, fue increíble”.

Instagram

Torres se dio el gusto de ser campeón uruguayo con Peñarol

También habló de lo que fue ganar el Campeonato Uruguayo con Peñarol. ”El campeonato lo soñé toda mi vida, con la camiseta puesta, y se me dio”.

Le agradeció a Mauricio Larriera “porque me dio unos minutos en Colonia ya que los necesitaba. Le había pedido poder jugar el lunes (contra Barracas Central), pero me dijo que era arriesgado”.

También sostuvo que “era arriesgado jugar en Colonia porque iba a firmar en estos días, pero quería despedirme de Peñarol en la cancha”

El presidente Ignacio Ruglio dijo días pasados que la cancha de césped sintético que se construirá con el dinero de su pase, llevará su nombre.

“Que la cancha tenga mi nombre es algo increíble. Tengo que agradecerlo mucho”, reveló.

Y cuando se iba, se llevó un regalo de parte de Peñarol, el cual esperó durante más de un año.

“De regalo me llevo la camiseta de Peñarol de básquetbol que Evaristo me la había prometido hace un año y me la dio hoy (el viernes)”, sostuvo entre risas.