Peng Shuai: quién es la tenista china y por qué hay preocupación sobre su paradero

El ranking fue otorgado por la Asociación de Tenis Femenino (WTA, por sus siglas en inglés) en la modalidad dobles en febrero de 2014, gracias a su título en Grand Slam dobles el año anterior en Wimbledon, seguido de una racha de victorias en otros torneos.

Peng Shuai, de 35 años, es una de las tenistas más destacadas de China, no sólo en el juego de dobles con el que cosechó 23 títulos, sino en sencillo, categoría en la que alcanzó el puesto 14 del mundo, en 2011, el segundo ranking más alto de una tenista china, después de Li Na.

Aunque fue perdiendo forma en años recientes y sus últimas participaciones en competencias se dieron en 2020, según la WTA, el nombre de Peng volvió a surgir recientemente en torno a circunstancias sombrías cuando acusó en las redes sociales a un alto dirigente chino de agresión sexual.

El mensaje en su cuenta en Weibo fue eliminado en pocos minutos y no se volvió a saber de la jugadora ni a vérsela en público, salvo un correo electrónico de dudosa veracidad y unos videos divulgados por el oficialismo chino.

La WTA, otras destacadas estrellas del deporte y la comunidad internacional del tenis han manifestado preocupación por la situación y paradero de Peng Shuai y han exigido pruebas fehacientes de su bienestar.

Una estrella contra todo pronóstico

Peng Shuai nació el 8 de enero de 1986 en Xiangtan, provincia de Hunan, hija de Peng Jijun, un policía, y su madre Znag Binhg.

Empezó a jugar tenis a la edad de ocho años, instigada por un tío que era un entrenador famoso en China.

Sin embargo, a los 12 años le descubrieron un defecto en el corazón durante un examen médico y le recomendaron someterse a una intervención por cateterismo para corregirlo.

Según cuenta la propia Peng en un anuncio publicitario que hizo años después para la firma deportiva Adidas, sus padres no querían que se operara, pero ella lo veía necesario para seguir en el tenis y "lograr lo imposible" a través del esfuerzo y determinación.

Su instinto probó ser el correcto y en 2000 jugó su primer torneo en el circuito ATF de China, donde fue semifinalista. En 2001 a los 15 años y 4 meses ganó su primer título sencillo en el mismo circuito.

Después de unos traspiés, en 2004 entró por primera vez en el ranking de las 100 mejores tenistas, una lista en la que estuvo hasta 2015, una temporada interrumpida por lesiones.

Dos Grand Slams y Número 1

En total, Peng fue estuvo rankeada entre las primeras 100 durante 13 temporadas, seis de estas entre las primeras 50 y dos entre las mejores 20 del mundo. En agosto de 2011 alcanzó el puesto 14, el más alto jamás para una tenista china, después de Li Na que alcanzó el 2do.

En el juego sencillo, Peng logró 2 títulos, fue semifinalista en el US Open en 2017, y ostenta importantes victorias sobre rivales de la talla de Kim Clijsters, Marina Hingis, Amélie Mauresmo, Francesca Schiavone y Marion Bartoli, entre otras.

No obstante, fue en el juego de dobles donde más se destacó. Con un total de 23 títulos, incluyendo dos Grand Slams: en Wimbledon (2013) y en Roland Garros (2014), el mismo año que fue rankeada número 1 en dobles.

Aunque sus dos éxitos de Gran Slam fueron en césped y arcilla, Peng Shuai dice que su superficie preferida es la dura, su golpe favorito es el drive -que hace con dos manos- y confiesa ser una admiradora de John McEnroe.

Su total en premios acumulados es de US$9.617.653.

Peng jugó sus últimos partidos competitivos en el Abierto de Qatar 2020, donde ella y su pareja Xinyun Han perdieron en la ronda de los 16, De acuerdo al sitio de la WTA, la jugadora ha estado inactiva en 2021 y su ranking ha bajado a 192 en dobles y 306 en sencillo.

Pero este noviembre, su nombre volvió a sonar, aunque en circunstancias desagradables y sombrías, cuando publicó en la red social Weibo revelaciones sobre la supuesta agresión sexual que sufrió a manos del ex viceprimer ministro chino Zhang Gaoli.

En su publicación, dijo haber sido "forzada" a tener una relación sexual con Zhang. Es la primera vez que una denuncia de ese tipo se hace contra un alto líder político chino.

"Sé que alguien de su altura, viceprimer ministro Zhang Gaoli, diría que no tiene miedo", escribió Peng en su post. "Pero diré la verdad sobre usted aunque eso solo signifique golpear una gran roca con una piedrecita, o´la autodestrucción de una polilla que ataca una llama".

La tenista, de 35 años, reveló que la primera vez que Zhang la coaccionó fue después de que ella visitó su casa para jugar tenis, pero reconoció además que no cuenta con pruebas que respalden sus afirmaciones.

"No tengo pruebas. Ha sido imposible conseguir alguna. No hay registro de audio, ni de video, solo mi experiencia distorsionada, pero muy real".

Zhang, de 75 años, fue viceprimer ministro de China entre 2013 y 2018, época en la que fue uno de los aliados cercanos al presidente Xi Jinping. No ha hecho comentarios sobre la denuncia de Peng.

La publicación de la jugadora en Weibo fue eliminada minutos después -aunque pantallazos del mensajes existen- así como toda mención a ella en esa red social china.

Peng no ha vuelto a ser vista públicamente desde entonces.

Misterio y preocupación

El paradero de la tenista china Peng Shuai es un misterio. La WTA manifestó su preocupación por la suerte de la jugadora y exigiendo que las "acusaciones deben ser investigadas completa, justa, transparentemente y sin censura".

Las más famosas estrellas del tenis también expresaron su preocupación, incluyendo Serena Williams de Estados Unidos y Naomi Osaka de Japón. El suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic añadieron sus voces al llamado.

Osaka publicó en Twitter bajo la etiqueta #WhereisPengShuai ("Dónde está Peng Shuai"): "Fui recientemente informada de una compañera tenista que ha desaparecido poco después de revelar que ha sufrido abusos sexuales" .

"Espero que Peng Shuai y su familia estén a salvo y bien. Estoy en shock por esta situación y les envío amor y luz", expresó Osaka.

Tras la alarma entre la comunidad tenística, la emisora ​​CGTN publicó este miércoles un correo electrónico supuestamente escrito por Peng, en la que decía que no está perdida ni en peligro, y agregando: "He estado descansando en casa y todo está bien".

El correo electrónico también decía que la acusación de agresión sexual atribuida a ella era falsa.

Sin embargo, el director ejecutivo de la WTA, Steve Simon, señaló que el correo sólo "incrementa" las sospechas sobre la situación de Peng.

"Me cuesta mucho creer que Peng Shuai realmente escribió el email que recibimos o creer lo que se le atribuye", declaró en un comunicado.

Este fin de semana, medios afines al gobierno de China publicaron en redes imágenes de Peng cenando y como asistente a un evento deportivo.

Hu Xijin, un editor del Global Times, un medio de comunicación oficialista, publicó en Twitter dos clips en los que se veía a Peng supuestamente cenando con su entrenador y sus amigos en un restaurante.

"El contenido del video muestra claramente que fueron filmados el sábado, hora de Pekin", dijo Hu Xijin.

I acquired two video clips, which show Peng Shuai was having dinner with her coach and friends in a restaurant. The video content clearly shows they are shot on Saturday Beijing time. pic.twitter.com/HxuwB5TfBk