13.10. Efectivos del Ministerio del Interior y el Ejército bordean la plaza Independencia para contener los posibles desmanes de los manifestantes.

13.10. Algunos carteles están escritos en otros idiomas. Este acusa a Uruguay de ser un "aliado de Maduro" y exclama "¡Qué vergüenza Uruguay!":

12.55. En paralelo a la cumbre, uruguayos y venezolanos que residen en el país se manifiestan a favor del régimen de Nicolás Maduro. Algunos piden "solidaridad con el pueblo y el gobierno de Venezuela" y que no haya "golpe ni intervención". Otros exigen que no haya más "guerras imperiales por petróleo y agua". Aquí, algunas fotos:

12.40. La transmisión aún no se restableció. El Observador accedió al discurso inaugural del presidente Vázquez:

“Agradezco la oportunidad para albergar la primera reunión del distinguido grupo, es un honor recibirlos en la sede de presidencia. Dado el motivo y objetivo, este encuentro significa también un enorme desafío cuya complejidad y urgencia no ignoramos pero que confiamos poder superar entre todos", comenzó.

"Estamos aquí para identificar puntos de encuentro y articular acciones que coadyuven al clima de serenidad, comunicación y acuerdo político que Venezuela necesita imperiosamente para resolver la grave crisis institucional política, economía y social que hoy la afecta. Esa es la razón del grupo internacional de contacto y ello en el marco del pleno respeto del derecho internacional y los alienables derechos del pueblo venezolano”, explicó.

Vázquez sostuvo que la postura de Uruguay no nace del vacío histórico sino que es consecuente con la línea de larga duración de la política exterior: no intervención, igualdad soberana, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias, protección y promoción de los derechos humanos. “Tampoco flota en el vacío legal, se sustenta en el Derecho Internacional que adherimos”, añadió, y se refirió a la reunión del Consejo de Seguridad de ONU realizada el 26 de enero de 2019 como un ejemplo de los acuerdo internacionales.

“Tampoco es apresurada o tardía ni cómoda. Es una posición razonable y pertinente que condice con los planteos que nos hace la Unión Europea. Intenta aportar a una solución posible y quizás la mejor para Venezuela: una salida pacífica y democrática de la situación que vive. La mayor disyuntiva que tiene planteada Venezuela es entre la paz o la guerra, por eso nuestro insistente llamado a la serenidad a las partes involucradas y a la prudencia a la comunidad internacional”, prosiguió.

“La dramatización de los conflictos no hace más que agudizarlos, los condicionamientos hipotecan las posibilidades de resolverlo. El futuro y la dignidad de Venezuela y su gente es lo importante. En todo presente hay varios futuros posibles; ninguno será perfecto porque no existen pero entre esos futuros algunos son terribles y algunos son mejores que los demás”, advirtió.

“Venezuela, el pueblo, merece el mejor futuro posible. Un futuro que tiene la responsabilidad de construir por sí misma; es el pueblo que debe construir ese futuro. Sabemos que no es un recorrido fácil, pero hay que emprenderlo porque los problemas de la democracia se resuelven con mas democracia, de diálogo y de paz”, concluyó el presidente.

12.38. “A los yanquis dales duro, el pueblo con Maduro”, gritan los manifestantes.La activista Irma Leites está entre ellos y dijo a El Observador que “en principio” no ve mal la cumbre “si sirve para evitar la intervención” y “fortalecer” al gobierno chavista. “Contra el capitalismo siempre”, se limitó a decir.

12.30. La transmisión está interrumpida desde hace más de 20 minutos.

12.14. El tránsito está enlentecido en el perímetro de la Plaza Independencia. Cerca de las seis de la mañana inició el desvío de vehículos, según Unicom, y el tránsito recién se normalizará cuando haya terminado la cumbre.

“¿Por qué no van a vivir a Venezuela si tanto la defienden?”, gritó este chofer:

12.11. Mogherini recalca que el foco debe estar en lo que une a los países, no en lo que los separa, y en encontrar una salida a la crisis. Además insiste en la necesidad de que se le permita a los equipos de ayuda humanitaria entrar a Venezuela. "Con esa finalidad en mente, el enfoque común y concertado de los actores regionales e internacionales es crucial. Esa es también la intención de este grupo: promover un entendimiento en común de la situación en el país y un enfoque concertado de la comunidad internacional. La tarea que nos ocupa es urgente y esta urgencia proviene de la situación que corre riesgo de desestabilizar toda la región, y no solamente la región. Hay millones de venezolanos que han abandonado el país. Muchos más están huyendo", explicó.

12.10. El audio se restableció. Toma la palabra Mogherini, quien dice que la solución a la crisis institucional es necesaria y urgente. El objetivo de la cumbre, asegura, es lograr elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles, así como promover un entendimiento común en Venezuela y un enfoque concertado de los demás países. "La iniciativa internacional es importante para acompañar una salida pacífica y democrática a través de elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles", sostuvo.

12.06. Militantes de Unidad Popular se concentran frente a la cumbre junto a su precandidato, Gonzalo Abella. “Mirá que nosotros hemos sido muy críticos con el gobierno del Frente Amplio, pero en este momento nos parece muy bien todo esfuerzo que frene la embestida del imperio”, dijo Abella a El Observador.

12.01. Marie, de Uruguay, es la única en la puerta de Torre Ejecutiva protestando por la cumbre. Escribió en inglés su mensaje porque va dirigido “a los medios extranjeros”.

12.05. El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, y la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini, están emitiendo un comunicado conjunto, pero fallas técnicas impiden que los periodistas en la sala de prensa puedan escucharlo.

11.50. Minutos antes de empezar, el equipo de seguridad que está en las inmediaciones de la Plaza Independencia tuvo que sacar a la fuerza a un venezolano opositor al régimen de Maduro que se abalanzó sobre el canciller boliviano, Diego Pary, cuando pretendía entrar al edificio donde se realizará la cumbre. “¿Creen que puede haber diálogo? ¿Ustedes manejan las estadísticas de todos los niños que se están muriendo?”, recriminó el hombre antes de ser apartado.

11.40: Empezó la cumbre por Venezuela que se realiza en Torre Ejecutiva.

10.20: Los representantes de los países que participan de la cumbre por la situación en Venezuela —la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Suecia, Reino Unido, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay— están llegando a la Torre Ejecutiva.

El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, ya está reunido con la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini.

Antes de entrar, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, aseguró que "el objetivo es facilitar la comunicación entre las partes y que se pueda facilitar lo más rápido posible". Asimismo, dijo que la posibilidad de que haya elecciones será "uno de los temas a tratar" y que el acuerdo al que suscribieron los países que participarán es que haya mediación.

Sin embargo, una alta fuente de la cancillería uruguaya dijo a El Observador que era “prácticamente imposible” que los europeos aceptaran porque el “Mecanismo de Montevideo” no habla de plazos ni tiene como objetivo la convocatoria a elecciones, dos requisitos planteados como elementos indispensables para iniciar el camino de la paz en Venezuela. Otra fuente que también ha estado en la primera línea de las negociaciones fue más tajante y dijo que no veía posible que esta propuesta prosperara pero que “había que intentarlo”. De manera que el gobierno uruguayo puso su fe en un documento que desde el vamos cree que no será aceptado por sus socios europeos en esta cumbre.

La conferencia tendrá por objetivo “sentar las bases para establecer un nuevo mecanismo de diálogo que, con la inclusión de todas las fuerzas venezolanas, coadyuve a devolver la estabilidad y la paz en ese país. Este esfuerzo responde al llamado del secretario general de la ONU, António Guterres, de apostar por el diálogo frente a quienes niegan que exista esa posibilidad", señaló un comunicado divulgado por las cancillerías de México y Uruguay.

¿Qué postura toman en Venezuela?

"Quiero saludar y celebrar la realización de la reunión en Montevideo de los gobiernos de México, Uruguay y los 14 gobiernos del Caribe. Anuncio el respaldo absoluto del gobierno de Venezuela a todos los pasos e iniciativas de facilitación de diálogo", dijo Nicolás Maduro en un mensaje emitido por Venezolana de Televisión. Además, afirmó que está preparado para dialogar "para la búsqueda de una agenda nacional".

Este domingo, Uruguay emitió una declaración junto a la Unión Europea que pedía elecciones libres en Venezuela, lo que significó un paso más en su postura ya que se había limitado a pedir diálogo entre las partes. Esta actitud "ha extrañado mucho" a la oposición venezolana.

"La voz de Uruguay en ese esfuerzo diplomático latinoamericano podría haber sido muy útil", lamentó Guaidó. Algunas de esas participaciones desperdiciadas, según relató a El País, fueron la incorporación al Grupo de Lima —conformado en agosto de 2017—; la falta de condena al "golpe de estado en el que incurrió Maduro" y a "la violación sistemática de derechos humanos"; y el desconocimiento de "la voluntad de los electores venezolanos que eligieron a la Asamblea Nacional".

En enero, el expresidente José Mujica dijo en su audición radial que "falta voluntad política para construir una alternativa por encima de los interesas inmediatos, y esa falta de voluntad termina acorralando hacia la guerra".