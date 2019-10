Pese a un cepo más duro, el dólar bajó en Argentina, pero volvió a subir en Uruguay

La presión alcista sobre el dólar en la plaza financiera uruguaya no cesa. Tras las elecciones de Argentina y Uruguay del pasado domingo, el billete verde se volvió a anotar una suba de 0,17% en promedio para quedar en $ 37,50 este lunes. Una vez más, el Banco Central (BCU) debió jugar fuerte para contener la depreciación del peso uruguayo. En total, se transaron US$ 52,3 millones de los cuales la autoridad monetaria vendió US$ 30,8 millones. Así, en lo que va de octubre ya son US$ 385 millones los que debió colocar el BCU de sus reservas para contener la suba del dólar de 1,5% en el mes y de 15,6% en el año.

Por su parte, en la pizarra el público del BROU el billete verde avanzó cinco centésimos respecto al viernes y quedó a $ 36,75 para la compra y $ 38,25 para la venta. En los cambios privados, el billete verde se ofrecía en una franja de $ 38,40 a $ 38,50 en su punta vendedora.

La semana pasada, en analista de Puente Felipe Herrán dijo a El Observador declaró que el principal driver para la evolución del tipo de cambio local será la evolución de la crisis en Argentina, donde la incertidumbre continuará siendo el factor predominante. “Esperamos que el BCU mantenga una posición activa en el mercado cambiario, buscando recortar episodios de volatilidad excesiva. En la misma línea, niveles de inflación próximos al 8% y las expectativas en 8,3% para el cierre del año recortan el espacio para un mayor debilitamiento del peso” explicó.

Una operativa atípica en Argentina

El día después de las elecciones presidenciales llegó. El 28O amaneció con la ya descontada victoria de la oposición de la mano de Alberto Fernández, pero con un resultado mejor al de las PASO para el oficialismo. Al habitual stress de las ruedas post electorales se sumó un condimento más. El mercado intenta digerir además un endurecimiento del cepo cambiario anunciado en la noche del domingo: hasta diciembre los ahorrista podrán comprar hasta US$ 200 por mes para atesorar y no más los US$ 10 mil del "cepo light" que el gobierno aplicó en septiembre pasado. Durante la primera hora de operaciones no hubo números de referencia: "El mercado estuvo cuasi paralizado, lento, acomodándose", graficó un operador a este diario.

En las distintas puntas, el billete mostró tendencia a la baja por la caída en la demanda que generaron las nuevas restricciones. Así, el dólar mayorista cerró a 59,50 pesos argentinos, una caída de 50 centavos. En el mercado minorista, el billete perdió 1,50 a 63,50 pesos argentinos en las pantallas del Banco Nación (BNA). El dólar blue revertía la suba que lo mantuvo en 77 pesos argentinos durante la mañana -con un pico en 80- y se colocaba en los 73 unidades, 2 menos que el viernes.

"Nadie quiere vender en el blue, todos esperan, hay ansiedad y expectativa aunque las cartas están en la mesa", explicó un operador.

Por otro lado, en Brasil el real finalmente se descolgó de la franja de las 4 unidades. Este lunes el dólar cayó en ese mercado 0,5% y quedó a 3,98 reales.

El dólar bajó este lunes y el yen se desvalorizó a un puso de tres meses frente al billete verde, ya que las esperanzas de un acuerdo comercial entre Washington y Pekín animaron un movimiento de alejamiento de activos seguros, mientras los inversores esperan el resultado de la reunión de la Fed.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que espera firmar una parte significativa del acuerdo comercial con China antes de lo previsto, pero no dio detalles sobre las fechas.

"Buscamos adelantarnos al cronograma para firmar una gran parte del acuerdo con China, lo llamaremos Fase Uno, pero es una gran parte", señaló el mandatario. La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha generado temores sobre la economía mundial, lo que a su vez ha llevado a los bancos centrales de todo el mundo a reducir las tasas.

El índice dólar, que mide al billete verde contra una serie de seis monedas, caía un marginal 0,07% a 97,760. En tanto, el yuan se debilitaba hasta un 109,03, un piso desde el 1 de agosto.

Los inversores se centraban en la reunión de la Reserva Federal de este miércoles, donde se espera que las autoridades monetarias rebajen las tasas de interés, una decisión que ya está descontada por los mercados.

Europa debe dar un salto adelante en integración y crear las instituciones necesarias para lograr una estabilización económica a medida que la política monetaria pierde potencia, dijo el lunes el presidente saliente del Banco Central Europeo, Mario Draghi.

En una atareada semana para los bancos centrales, los inversores estarán atentos también a la decisión de política que anunciará el jueves el Banco de Japón, que podría ser un anticipo sobre si aprobará nuevas medidas de estímulo o aguantará por el momento.

Con El Cronista-Ripe y Reuters