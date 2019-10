BCU vendió casi US$ 150 millones en la semana para contener suba del dólar

El dólar cerró la semana con una leve apreciación por una fuerte intervención del Banco Central (BCU) en el mercado de cambios. En Argentina, la divisa alcanzó nuevo récord y llegó a los 65 pesos y el blue a 76, en medio de la incertidumbre y ruido en los mercados por el desenlace de los comicios del próximo domingo.

En el último día hábil previo a las elecciones en Uruguay y la vecina orilla, el dólar cerró en $ 37,438 en el mercado mayorista con un aumento promedio de 0,11% respecto a la cotización anterior. La última operación realizada a través de las pantallas de Bevsa fue a $ 37,45. El incremento semanal fue de 0,18%.

Como viene siendo la constante de las últimas semanas, el BCU tuvo una activa participación buscando amortiguar el avance del billete verde. Los cinco días vendió divisas para mantener el dólar a raya. Este viernes colocó US$ 40,5 millones en el mercado spot dentro de una operativa total por US$ 86,5 millones. En la semana las ventas fueron por US$ 143,5 millones de US$ 276,5 millones operados.

En lo que va del mes, la autoridad monetaria se desprendió de US$ 394,5 millones. De esa manera, el billete estadounidense acumula en octubre una apreciación de 1,35%. En lo que va del año el fortalecimiento es de 15,6%

Por su parte, en la pizarra del Banco República (BROU) la divisa operó prácticamente sin variaciones. Cotizó a $ 36,70 para la compra y a $ 38,20 para la venta apenas cinco centésimos arriba que el día anterior. En las pantallas de algunos cambios montevideanos, cerró a $ 38,40 en su valor de venta al público.

Argentina agitada

En el país vecino el dólar terminó la última rueda antes de las elecciones con una suba de más de 2,50 pesos en el terreno minorista y de 55 centavos en el mayorista, pese a que el Banco Central (BCRA) realizó cuatro subastas en las que adjudicó US$ 220 millones.

La autoridad monetaria vendió en contado y futuros, a lo que se sumó la ayuda de bancos oficiales.

En la semana previa a los comicios, la moneda local perdió 2,74% de su valor.

El volumen operado fue récord para el año, lo que demostró la fiebre dolarizadora como refugio, a lo que se sumó el retiro de depósitos de bancos.

A minutos de la apertura el BCRA anunció que a lo largo de la sesión ofrecería al mercado dólares a través de cuatro subastas. En total adjudicó US$ 220 millones, aunque la última la declaró desierta. En el mercado mayorista el billete cerró a 60 pesos, 50 centavos arriba aunque llegó a tocar los 60,20 pesos.

El acumulado semanal fue de 1,75 pesos. El minorista sumó 2,50 pesos y trepó a 65 pesos en las pantallas del Banco Nación (BNA), con lo que avanzó 5 pesos en las últimas cinco ruedas.

El promedio entre bancos que realiza el BCRA fijó el precio en 65 pesos, con un avance semanal de 4,27 pesos. Por su parte, el dólar blue saltó a 76 pesos.

Con información de El Cronista