¿Qué puede pasar con el dólar luego de las elecciones?

La presión alcista sobre el dólar no cede en el mercado local y el Banco Central (BCU) juega fuerte para evitar saltos bruscos, en un escenario marcado por la valorización de la moneda estadounidense en la vecina orilla a pocos días de las elecciones.

La autoridad monetaria volvió a reafirmar su estrategia este jueves cuando vendió US$ 25,5 millones, en una jornada donde hubo operaciones por un total de US$ 33,3 millones. De esa forma la divisa se negoció en el promedio mayorista a $ 37,398, apenas 0,06% por encima de los valores del miércoles.

¿Qué cabe esperar en la estrategia del BCU una vez pasen las elecciones en Uruguay y en Argentina?

Si hay algo claro es la tendencia al alza del dólar. A priori no se vislumbran elementos que puedan ir en el sentido contrario. A nivel global nada hace pensar en un debilitamiento del billete verde y en el vecindario el panorama es similar.

El analista de Puente, Felipe Herrán dijo a El Observador que independientemente de las elecciones en Uruguay, el BCU se ha mostrado firme en su postura pasada de intervenir en la medida de lo necesario para evitar que volatilidades excesivas afecten el mercado doméstico o intervenir en pos de evitar acrecentar presiones sobre el nivel de precios.

Añadió que si bien estas intervenciones son efectivas a la hora de amortiguar los movimientos del tipo de cambio, los diversos shocks externos siempre tienen un efecto sobre la cotización del dólar versus el peso uruguayo. “Creemos que la presión de las últimos días viene más por un nerviosismo en cuanto a lo que pueda suceder en Argentina y no al resultado de nuestras elecciones”, apuntó.

Aun con las intervenciones del BCU, el peso uruguayo se ha debilitado cerca de 13% en lo que va del año, sensiblemente por encima de otras monedas de la región, como el peso chileno y el real brasileño, y razonablemente por debajo del peso argentino que cae por encima del 30%.



Para Herrán, hacia adelante, el principal driver para la evolución del tipo de cambio será la evolución de la crisis en Argentina, donde la incertidumbre continuará siendo el factor predominante. “Esperamos que el BCU mantenga una posición activa en el mercado cambiario, buscando recortar episodios de volatilidad excesiva. En la misma línea, niveles de inflación próximos al 8% y las expectativas en 8,3% para el cierre del año recortan el espacio para un mayor debilitamiento del peso” explicó.



Desde su punto de vista, convalidar tasas mayores para algunos puntos de la curva de Letras de Regulación Monetaria (LRM) podría quitar presión sobre el tipo de cambio, aunque el escenario de escaso dinamismo mostrado en el último año por la economía local estaría contrapesando dicha opción de política monetaria. De todas formas, subrayó que los plazos largos de la curva de LRM han mostrado correcciones próximas a los 50pbs desde los niveles de julio.

Por su parte, el economista de Vixion Aldo Lema explicó esta semana al programa Valor Agregado de radio Carve que Argentina va a financiar su déficit fiscal con emisión de dinero porque no tiene otras fuentes alternativas. Según dijo, eso “le seguirá poniendo presión al dólar”, en la medida que son pesos que que la gente no quiere tener en su bolsillo, porque anticipa que la devaluación puede continuar o porque la inflación se prevé todavía se acelere el año próximo. Y en Brasil si no hay cambios positivos en materia de crecimiento, tampoco es esperable una apreciación del real.

Y a nivel doméstico consideró que los desequilibrios y el atraso cambiario que tiene Uruguay, los problemas de competitividad reflejados en alto desempleo y una economía estancada también juegan en la misma dirección.

Para Lema, es “probable” que pasada la elección el BCU modere la venta de dólares, no sea tan restrictivo con las tasas de interés y valide una mayor depreciación del peso uruguayo. El experto apuntó a que en el horizonte de un año y con las condiciones actuales es de esperar que el dólar suba por arriba de la inflación (proyectada en 8%). Eso lo situaría por encima de $ 40.

Este jueves la autoridad monetaria intervino por sexta sesión consecutiva para suavizar la suba y llegó en octubre a US$ 354 millones vendidos. En agosto había utilizado casi US$ 400 millones de sus reservas con el mismo objetivo. En la pizarra del Brou la divisa cotizaba estable este jueves a $ 38,15 y en los cambios privados lo hacía en la franja de $ 38,35

Respaldo de Astori

El ministro de Economía, Danilo Astori respaldó este jueves la política de intervención que lleva adelante el BCU y que definió como “el mejor camino”. “Nuestra política cambiaria acompaña las tendencias internacionales gradualmente y eso hace que la autoridad monetaria intervenga para evitar grandes saltos hacia arriba o hacia abajo, que es lo peor que le puede pasar a un país cuando maneja mal su política cambiaria”, señaló en entrevista con Televisión Nacional.

“A los exportadores les digo que no hay que preocuparse solo porque el tipo de cambio esté alto. Hay que preocuparse por el conjunto de factores que afectan la competitividad”, añadió.

En Argentina

En Argentina, la incertidumbre sobre el rumbo político y económico sigue marcando presencia en el mercado a pocas horas de las elecciones. Este jueves el dólar saltó casi un peso hasta 63,34 pesos en bancos y agencias porteñas, aun con subastas del Banco Central (BCRA) por US$ 346 millones en un intento de ponerle freno. De esa manera tocó un nuevo récord en días donde la demanda se mantiene firme. El blue operaba estable en la franja de 69,75 pesos.