Pfizer aplasta el covid en Israel, Coronavac disminuye los casos graves: cómo trabajan las vacunas que compró Uruguay

Tras el anuncio del Poder Ejecutivo de haber adquirido 2 millones de dosis de Pfizer y 1,7 millones de Sinovac, la pregunta más realizada es cómo están operando en el resto del mundo.

Pfizer ha dicho en su sitio web que si bien puede variar la efectividad, en general se ha encontrado alrededor del 95% a partir del séptimo día posterior a la segunda dosis. Esta inmunización utiliza una tecnología nueva. Se llama vacuna de ARN: se le enseña a las células cómo crear una proteína que genera el anticuerpo para contrarrestar al virus.

Un gráfico del diario Financial Times muestra un descenso dramático en el número de nuevos casos y cierto descenso en la cantidad de fallecidos en Israel. Un economista polaco tuiteó: "La vacuna detiene lo que parecía una gran ola. Pronto sabremos más", comentó.

Las primeras investigaciones son en Israel, el país con mejor ritmo de vacunación del mundo. La información divulgada el viernes indicaba que 2,5 millones de personas fueron vacunadas en un mes de un total de 9 millones. De hecho, el Ministerio de Salud ya autorizó que se inoculen a adolescentes de entre 16 y 18 años, sujeta a la aprobación de sus padres.

Clait Healt Services, una de las cuatro organizaciones más grandes del sistema de salud israelí, reveló una investigación hecha a 200 mil personas mayores de 60 años que habían recibido la vacuna de Pfizer y BioNTech, y las comparó con otras 200 mil que todavía no habían sido vacunadas.

Durante dos semanas después de la primera dosis, ambos grupos dieron positivo por el virus en un porcentaje similar. Sin embargo, luego de ello, los vacunados comenzaron a mostrar un 33% menos de nuevas infecciones que los demàs.

"Esta es una protección muy temprana", dijo el director de innovación de Clalit, Ran Balicher, quien también es profesor de salud pública que asesora al gobierno. Y "ya hay una caída del 33%", según publicó la BBC, que agregó que las infecciones continuaron disminuyendo después de eso.

Cambio de discurso israelí

La semana pasada, el coordinador de la campaña de vacunación contra el coronavirus en Israel; Nachman Ash, informó que la primera dosis proporciona menos protección de lo que la empresa había indicado. "Parece ser que la protección ofrecida por la primera dosis es menos efectiva de lo que habíamos pensado", aseguró.

Sin embargo, el Ministerio de Salud de ese país dijo que esas afirmaciones "estaban fuera de contexto". "El comisionado dijo que todavía tenemos que ver una disminución en el número de pacientes gravemente enfermos". Se espera que pronto se observe el "impacto protector total de la vacuna", agregó un portavoz.

Lo cierto es que el número de nuevos casos reportados desde las autoridades israelíes vienen disminuyendo.

Sinovac

La empresa Sinovac creó lo que se llama una vacuna inactivada (bautizada CoronaVac) cuya efectividad es menor, del 50,38%, según los estudios de la fase 3. Funciona mediante el uso de partícular virales muertas que busca exponer al sistema inmunológico al virus sin riesgo de una enfermedad grave. Los expertos aseguran que utiliza un método "más trdicional" que se utiliza con éxito para otros tipos de vacunas cuya ventaja mayor es que se puede almacenar en una heladera estándar a 2-8 grados Celsius.

El epidemiólogo brasileño Marcio Bittencourt analizó sus resultados en un hilo en Twitter. Valoró el hecho de que una persona que se vacune tiene la mitad de posibilidades de contraer el coronavirus. "Pero hay algo mejor que eso".

** NOTA URGENTE**

Vamos arrumar o que a brilhante comunicação do governo de SP esta estragando.



OS RESULTADOS DA CORONAVAC SÃO MUITO BONS!



Eles tem impactos na estratégia de uso, eles tem limitações, mas eles são bons mesmo. Muito melhores que a pataquada da comunicação oficial — Marcio S Bittencourt (@MBittencourtMD) January 12, 2021

Como ya se ha dicho, para muchas personas el covid-19 es solo una gripe. Para otras es una gripe que los termina matando.

Este epidemiólogo realizó un análisis de gravedad de personas que se inmunizaron con esta vacuna en las pruebas llevadas a cabo en las fases. Los análisis del estudio muestran que aquellas personas que recibieron el placebo 0,7% necesitó asistencia médica. Entre quienes recibieron la vacuna que estaba mejor preparados solo el 0,15% necesitó asistencia médica (7 de 4.599 analizados). "0,15% vs 0,7% es un 78% menos", indicó.

En definitiva, resume este médico, las personas que reciben la vacuna tiene menos de 50% de posibilidades de contraer el virus y una reducción de casi un 80% entre quienes necesiten un médico. "Quizás más entre los más graves", comentó. "De las personas vacunadas, la mayoría solo tenía un resfriado que no necesitaba el médico", indicó y destacó la posibilidad de transportarlas a temperaturas menos frías que las exigidas por Pfizer.

Sinovac ha sido aprobado para uso de emergencia en grupos de alto riesgo en China desde julio. Brasil todavía no la aprobó pero tiene 10,8 millones de dosis disponibles. El ministro de SAlud de Brasil, Eduardo Pazuello, dijo que el gobierno tenía la intención de comprar 100 millones de dosis de la creada por Sinovac. Natalia Pasterank, microbióloga y presidenta del Instituto Questâo de Ciencia de Brasil, dijo que los resultados "no significaban una panacea". Si bien destacó que "no es la mejor vacuna del mundo", es "perfectamente aceptable" para conducir a que menos pacientes desarrollen casos graves o mueran a causa del virus, según recogió el diario estadounidense The New York Times.

Qué se piensa en Uruguay

El coordinador del Grupo Asesor Honorario Científico (GACH) lo había anunciado a Radio Sarandí: "Esperar un poco tampoco es tan malo porque da perspectiva de cómo están funcionando las vacunas".

Luego, en una entrevista con El Observador, aseguró que la vacuna de Pfizer, que tiene una mayor aficacia "podría ser apropiada para lo que es la primera fase del plan, sobre todo para blindar al personal de la salud y las poblaciones vulnerables por su alta eficacia".

También valoró a Sinovac ya que está hecha en una "plataforma segura, porque ha sido probada a lo largo de muchos años". "Es cierto que Sinovac tiene una eficacia menor, pero la seguridad en principio es muy alta. Y a nivel poblacional, cuando se dan muchas vacunas, aunque la eficacia sea un poco menor, la transmisión comunitaria se corta. Da la sensación que es una buena combinación".