Por Javier Ruiz

La Intendencia de Montevideo (IMM) puso el grito en el cielo porque pintaron de celeste las letras de Montevideo en Kibon. Estoy de acuerdo aunque quedó lindo ya que el celeste es el color que identifica al Uruguay en todo. Aunque estoy de acuerdo, no quedaron mal. Pero a lo que voy es porque la IMM no puso el grito en el cielo con las columnas de luz, cartelería de tránsito, cordones de la veredas y hasta bancos de plazas de todo el Uruguay, pintados con los colores del Frente Amplio. Y eso no son solo una letras, es en todo el Uruguay. Por el Barrio La Figurita, Goes, Jacinto Vera, y la Aguada quedó todo hecho una mamarracho. No he sentido a la IMM decir una sola palabra sobre esto y me gustaría sentirla algún día. ¿O porque la IMM es del Frente Amplio, partido de gobierno, esta todo bien y no pasa nada ?