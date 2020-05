PIT-CNT definió "enorme movilización" y paro parcial para el 4 de junio

El PIT-CNT definió este miércoles en una Mesa Representativa hacer una "enorme movilización" el próximo 4 de junio, con paro parcial de 09:00 a 13:00 incluido, en los alrededores del Palacio Legislativo para manifestar su rechazo hacia la Ley de Urgente Consideración, informó en rueda de prensa el secretario general de la central, Marcelo Abdala.

La movilización, según dijo el dirigente sindical, se hará con "todas las condiciones sanitarias" posibles. Esto incluirá distancia social, tapabocas y alcohol en gel, explicó.

El objetivo es marcar la postura de la central sindical "en defensa del trabajo y de los mecanismos de protección social que amparen a todo el pueblo en esta coyuntura", dijo.

Además, el dirigente mencionó la postura de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que pidió al Parlamento revisar la redacción dada al artículo que declara ilegítimos los piquetes realizados en "espacios públicos o privados que afecten la libre circulación de las personas, bienes o servicios".

El especialista en normas internacionales del trabajo de la OIT, Humberto Villasmil, señaló a los legisladores que la redacción dada es muy "amplia" y "abierta", por lo que se podría terminar aplicando en un "sentido restrictivo", ya que está prevista la intervención de la fuerza pública para disolver los piquetes en caso de ser necesario.

"Esta ley le pasa por arriba al derecho de huelga de los trabajadores", opinó Abdala respecto a esos artículos.

La central sindical presentó el pasado 18 de mayo en la Comisión Especial de la Cámara de Senadores sus reparos respecto a la Ley de Urgente Consideración, a la que considera nociva para la calidad democrática del país. Ese día una delegación de dirigentes sindicales expuso por media hora los puntos de la ley que considera más negativos y entregó un documento de 10 páginas elaborado con la asistencia técnica del Instituto Cuesta Duarte.

Abdala señaló que el "tratamiento parlamentario" de esta ley no es el adecuado, ya que hasta ahora se debatió "a la interna de la coalición" y no en el Parlamento. "Las organizaciones sociales no hemos tenido el espacio más básico para poder plantear nuestras iniciativas. Fuimos, estuvimos media hora y no nos preguntaron absolutamente nada", dijo en relación a la comparecencia del PIT-CNT.

"Todo el pueblo uruguayo debe disponerse a defender la democracia", consideró el secretario general.