PlayStation en 2022: su escasez y cómo repercutirá en Uruguay

Sony reconoció esta semana que seguirá teniendo problemas para abastecer de su consola de nueva generación, PlayStation 5 (PS5), a los comercios y jugadores en 2022, debido a la falta de suministros de componentes como los semiconductores a consecuencia de la pandemia.

La compañía tecnológica ha vendido 7,8 millones de PlayStation 5 (PS5) desde su lanzamiento en noviembre a fecha de 31 de marzo de 2021, y espera llegar a vender al menos 14,8 millones en el año fiscal actual.

Las estimaciones recogidas en el último informe de sus resultados financieros tienen en cuenta el problema que desde hace un año afecta a la industria tecnológica: la falta de suministros en elementos esenciales, como los semiconductores, necesarios para fabricar los procesadores de dispositivos electrónicos, presentes en los móviles o las videoconsolas.

En un encuentro con analistas, Sony ha reconocido que está siendo un reto responder a la demanda de PS5, como recogen en Bloomberg. En concreto, el responsable de finanzas, Hiroki Totoki, habría indicado que la compañía no cree que la demanda se calme este año y tampoco que aun produciendo más unidades sean capaces de ponerse al día con ella, según fuentes presentes.

Qué pasa en Uruguay

La escasez del PlayStation 5 ha afectado la industria local. Cuando fueron lanzados los productos en Uruguay en diciembre, costaban 4.6 veces más que su valor de lanzamiento en Estados Unidos: la que venía con el lector costaba US$ 500 en el mercado internacional y US$ 2.300 en el local.

Distribuidores autorizados contaron a Cromo que el mercado argentino absorbió todas las consolas que se habían comprometido para Uruguay. Como había muchos usuarios locales que querían el dispositivo, algunos compradores la adquirieron a revendedores de eBay en Estados Unidos. Esto hizo que el valor creciera mucho más.

En general, cuando se lanza una consola de este tipo vale el doble, pero la coyuntura ocasionada por la pandemia hizo que en Uruguay el valor se disparara. A medida que pasaron los meses, el precio se estabilizó: el precio descendió a US$ 1.700 porque había alguna más en la vuelta.

Ante este panorama, Gabriel Dittrich, dueño de X Uruguay, una de las tiendas de videojuegos que vende consolas, avizora un mercado similar al actual en el futuro cercano. Si bien tiene "la esperanza" de que los precios puedan descender, considera que el mercado se va a mantener igual por un buen tiempo más.

De todas formas, hay un público muy fanático de estas consolas que no tienen problema en desembolsar esa cantidad de dinero por esta nueva consola. "Llegan (del exterior) y se van. La gente se acostumbró", indicó.

Si los revendedores en Estados Unidos siguen especulando con los precios y revendieron a cifras que oscilan entre US$ 700 y US$ 800, las principales tiendas las van a comercializar a más de US$ 1.500.

Basado en Europa Press