Podemos se abstendrá y Sánchez no será investido jefe del Gobierno español

La coalición izquierdista Unidas Podemos (UP) mantendrá la abstención este jueves en la segunda votación de la investidura del líder socialista español, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, con lo que éste no alcanzará la jefatura del Ejecutivo.



Fuentes de UP confirmaron la decisión después de no conseguirse un acuerdo sobre un gobierno de coalición entre este grupo y los socialistas, aunque se ha negociado hasta el último momento.



Sánchez necesitará más votos a favor que en contra, pero la abstención anunciada por Unidas Podemos y otros grupos minoritarios será insuficiente porque los partidos de derecha votarán previsiblemente en contra de su candidatura y suman más votos que los socialistas.

Fuente: EFE