Poder Ejecutivo invitará a Bill Gates a Uruguay para que conozca cómo se produce carne

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) Fernando Mattos anunció que en breve invitará formalmente a Bill Gates, fundador de Microsoft, a Uruguay para que conozca la ganadería nacional.

“Vamos a reiterar la invitación para que conozca el sistema productivo uruguayo y que no nos ponga en la misma bolsa de que los productores de carne destruimos el ambiente. Tiene todo el derecho a desarrollar su negocio, que lo llame con el nombre que quiera, pero que no llame carne a algo que no es”, dijo el ministro en entrevista con el programa Punto de Encuentro de radio Universal.

En su anterior rol como presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Mattos había expresado su intención de invitar al empresario a conocer la producción ganadera uruguaya después de que este, en febrero de 2021, instó a “las naciones ricas” a comer “carne 100% sintética” en los próximos años, como medida para evitar la aceleración del cambio climático.

En ese momento, Mattos publicó una carta en la que expresó que rechazaba esas “aseveraciones por temerarias e infundadas”, y denunció que Gates recurre a profesionales para “el pago de licencias de uso defendiendo la propiedad intelectual y persiguiendo la piratería”, mientras “promociona los productos de empresas de laboratorio que imitan a la carne y de las que es accionista”.

“Es un engaño deliberado al consumidor al llamar carne a un producto que no debe denominarse de esa manera (…) ¡Llámenlo como quieran, pero no es carne!”, resaltó el jerarca en la carta.

Pero no solo Mattos respondió a las declaraciones del empresario, también varios actores del sector agropecuario, como productores, dirigentes gremiales e investigadores salieron al cruce, resaltaron las características de la producción de carne en base a pasturas naturales y dijeron entre otras cosas que, “la carne sintética no es carne”.