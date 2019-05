Pokémon: nuevas aplicaciones y juegos del mundo de los monstruos de bolsillo

Por Bruno Gariazzo, especial para CROMO.

Cuando el japonés Satoshi Tajiri decidió convertir la afición de su infancia por coleccionar insectos en un proyecto para un videojuego, nunca esperó el nacimiento de una de las franquicias más grandes y millonarias de la historia: Pokémon. Luego del éxito de la compañía Niantic en 2016 con el lanzamiento de Pokémon GO -la aplicación de celular que a través de la realidad aumentada permite salir a las calles a buscar a estas criaturas en el mundo real-, esta semana el presidente y CEO de The Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, brindó una conferencia de prensa en Tokyo en la que anunció nuevos juegos y aplicaciones de la franquicia tanto para celulares como para la Nintendo Switch, la última consola híbrida de Nintendo.

Cuando gran parte del mundo se había olvidado de la euforia que había significado Pokémon en los años 90, surgió la primera aplicación de celular de Pokémon a partir de una idea del ya fallecido Satoru Iwata (ex presidente de Nintendo), lo que provocó que oleadas de fans sacaran sus cuerpos (y su niño interior) a las vías públicas para "atraparlos a todos". El nuevo anuncio de Ishihara permitirá plasmar de forma mucho más efectiva la idea inicial que dio origen a esta saga. En efecto, lo que hizo único al videojuego de Pokémon en sus inicios fue el hecho de que su concepto de desarrollo se basaba en la conectividad entre jugadores. Gracias a las nuevas aplicaciones Pokémon HOME y Pokémon Masters, la experiencia del juego original se expandirá a todos aquellos que posean un celular smartphone, permitiendo la conexión e interacción tanto entre teléfonos como entre éstos y las consolas de videojuegos caseras.

Habiendo creado junto al dibujante Ken Sugimori la revista Game Freak en 1989, pronto convertida en empresa, Satoshi Tajiri se fijó en un accesorio interesante de la famosa consola portátil de Nintendo: el cable "link" del Game Boy. La idea de transferir datos de una consola dio a Tajiri la perspectiva de un juego en el que dos jugadores pudiesen intercambiar coleccionables, tal y como ya se hacía en la época con ciertos juegos de cartas.

Inspirado en sagas como Final Fantasy y Dragon Quest, decidió acercarle a Nintendo la idea de un juego en el que se pudiesen coleccionar y evolucionar criaturas que luego se podrían ser intercambiadas. De la fusión de esta idea innovadora y de los consejos de la mente de Shigeru Miyamoto (creador de Mario Bros), surgieron en 1996 los dos primeros juegos de los "Monstruos de Bolsillo": el Pokémon Red y el Pokémon Green (Red y Blue en Occidente). Embebidos de la pasión de Satoshi Tajiri por la biología y de los diseños amigables de Ken Sugimori, ambos juegos fueron un éxito total que fue luego reforzado por el lanzamiento de la serie animada en la televisión. Hoy, el Game Boy, ya transformado en reliquia, ha sido sustituido por un dispositivo que no es exclusivo a los gamers: el teléfono portátil.

Nuevas funciones, misma pasión

El efecto expansivo que tienen los videojuegos en la sociedad a través de los celulares smartphones cada vez se hace más evidente, y no pasó desapercibido durante la segunda onda expansiva de Pokémon con el surgimiento de Pokémon GO en 2016. La nueva aplicación Pokémon HOME funcionará a modo de un "banco Pokémon", en el que los usuarios podrán almacenar todas las criaturas atrapadas en los diferentes juegos de las diferentes plataformas. El banco podrá recibir tanto seres de antiguos juegos de Pokémon de consolas portátiles ya almacenados en el anterior "Pokémon Bank", como nuevos seres atrapados en el Pokémon GO o en los juegos de Nintendo Switch. Los monstruos podrán ser intercambiados directamente a través de los celulares smartphone con cualquier persona del mundo.

Por otro lado, la aplicación Pokémon Masters, de The Pokémon Company y DeNA, permitirá a los usuarios de telefonía móvil inteligente tener una nueva experiencia de batallas que, aunque más casual, permite a nuevos jugadores acercarse a lo que es la estrategia de combate de la saga original. Pokémon Masters saldría al mercado en algún momento de este 2019 y permitiría enfrentamientos con personajes famosos de las historias de los juegos de la franquicia. En cambio, Pokémon HOME estaría disponible a principios del 2020, aprovechando el lanzamiento a fines de este año de los nuevos juegos de Nintendo Switch, "Pokémon Shield" y "Pokémon Sword".

Se anunció también en la Pokémon Conference 2019 una nueva aplicación de smartphone, Pokémon Sleep, que permitirá transformar el sueño de los usuarios en entretenimiento. Un nuevo dispositivo de Nintendo basado en Pokémon GO Plus hará posible el registrar el tiempo de sueño del jugador por medio de un acelerómetro integrado y enviar los datos al teléfono celular para lograr efectos en el juego. Aunque más detalles serán proporcionados en el futuro cercano, ya se anunció el lanzamiento de esta aplicación para el 2020.

El amor de los niños que sueñan con estar rodeados de amigos surgidos de la flora y la fauna ya cuenta con casi 25 años, y muchos de los niños que antes vivieron la "fiebre amarilla" en su Game Boy hoy acompañan a sus hijos a ver Detective Pikachu. El primer Live Action de Pokémon está basado en la historia de un juego del mismo nombre de Nintendo 3DS lanzado en 2016, y por último en la conferencia de prensa del pasado martes se anunció una secuela de Detective Pikachu para la consola híbrida Nintendo Switch. Aún no hay detalles suficientes acerca de la nueva aventura detectivesca de la mascota amarilla, pero el juego se encuentra en desarrollo y funcionará a modo de conclusión de la primera entrega. El 5 de junio se transmitirá un Pokémon Direct de 15 minutos en YouTube en el que se darán nuevas noticias de los nuevos Pokémon Sword y Pokémon Shield.