Policías dispararon a jóvenes desarmados en Carrasco Norte: uno fue condenado y el otro irá a juicio

Estando herido, Guillermo Marenales (20 años) corrió por su vida lo que pudo. Arrastrado por sus amigos, logró hacer una cuadra, después les pidió que lo dejen. Que él no podía correr más. Por eso, quedó refugiado debajo de un arbusto en la madrugada del 5 de julio de 2020. Casi una hora después, su novia y su hermana encontraron su cadáver debajo de ese mismo arbusto, indicó la fiscal del caso, Adriana Edelman, en una audiencia judicial que presenció El Observador.

Este 16 de marzo, la Fiscalía consiguió la condena de uno de los dos policías que le dispararon al grupo de jóvenes que integraba Marenales por abuso de funciones, a 18 meses de libertad vigilada, 30 unidades reajustables de multa y ocho meses de trabajo comunitario. El otro policía, quien realizó el disparo mortal, irá a juicio oral donde se decidirá su futuro.

Para la Fiscalía, el hombre condenado no fue quien disparó el tiro que mató a Marenales ni tampoco pudo notar en ese momento que su compañero lo había matado. Por eso, la conducta reprochable se reduce a que disparó cuando no debía y luego, con su compañero, recogieron todos los casquillos de balas que encontraron y no notificaron a sus superiores de lo que sucedió.

Todo comenzó cuando ambos policías custodiaban un predio en Carrasco Norte por orden de sus superiores, debían hacerlo entre las 22 horas y las 6 de la mañana. Como tenían frío, en vez de hacerlo desde la casilla correspondiente, se sentaron en el auto de quien irá a juicio oral.

Sobre las 3 de la madrugada, pasó un grupo de cuatro jóvenes que venían desde el asentamiento ubicado en Acosta y Lara (Carrasco Norte). Ellos caminaban por el medio de la calle y, al acercarse al auto, tres de ellos continuaron por donde venían y Marenales se abrió, pasando por al lado del copiloto, que daba a la vereda. Ellos iban a encontrarse con un grupo de chicas adolescentes, entre quienes se encontraba la novia y la hermana de Marenales, que venían caminando en sentido contrario, desde Avenida Italia.

Al pasar por al lado del copiloto, la Fiscalía desconoce si Marenales tocó la puerta o hizo algún comentario, pero después de que todos pasaron por allí y se unieron en el medio de la calle otra vez, quien estaba sentado al volante abrió la puerta y tuvo un intercambio de palabras con los jóvenes. Marenales, se dió vuelta y da unos pasos hacia el auto.

En ese momento, con la puerta abierta y desde el interior del auto, el policía extrajo su arma de fuego y le disparó. Ese es el policía que irá a juicio oral. Luego de eso, los dos comenzaron a disparar contra todo el grupo, que iba desarmado.

A raíz de eso, chicos y chicas corrieron hacia la dirección en la que iban y llevaron arrastrando a Marenales, hasta que él les transmitió que no podía más, que no lo cargaran más, quedando bajo un arbusto. A los 45 minutos, su hermana y su novia empiezan a rondar la zona intentando ubicarlo con vida.

Un sereno de un edificio en construcción encuentra sospechosa la actitud de las dos adolescentes, por lo que le reporta a los policías que luego resultaron imputados por el suceso. Ellos les pidieron la cédula y las dejaron seguir.

Luego de eso, encuentran bajo ese mismo arbusto el cuerpo de Marenales. Según dijo la fiscal Edelman, antes los policías habían recogido los casquillos de bala que habían encontrado y omitieron informar a su superior lo sucedido.

El copiloto, ahora condenado por abuso de funciones, firmó un acuerdo abreviado que validó la jueza María Noel Odriozola. Al firmar este acuerdo, el imputado se beneficia de una rebaja de hasta un tercio de la pena, pero debe aceptar todos los hechos que se le imputan. Así fue en este caso.

El imputado por la autoría del homicidio –que estaba sentado al volante– enfrentará un juicio oral donde se determinará si es culpable y la pena que deberá cumplir si es así.