Por qué es tan importante este partido ante Boston River para Peñarol y para Leo Ramos

A Peñarol le quedan solamente tres partidos por este Campeonato Uruguayo en los que se juega lo único que puede buscar a esta altura: ser Uruguay 3 en la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

A la fase de grupos es un hecho que no llegará directamente debido a que Liverpool, con un empate –en uno de los tres compromisos que le quedan– ya clasificará directamente, y Nacional que ya lo consiguió.

Si Peñarol clasifica como Uruguay 3, es decir, tercero en la Tabla Anual, debe pasar dos rondas de la Libertadores para acceder a un grupo y así, hacerse de los US$ 3 millones que hoy se está perdiendo.

Si por el contrario, logra el cuarto lugar en la Anual y es Uruguay 4, tendrá que superar tres fases para llegar a los grupos, algo que ningún club uruguayo ha conseguido.

Leonardo Carreño

Los aurinegros quieren levantar cabeza, sin el lesionado Saravia y con la vuelta de Rak

Este miércoles enfrente estará justamente uno de los rivales directos que tiene en ese afán por clasificar al máximo torneo continental de clubes.

Boston River estará enfrente. Viene de perder cuatro de los cinco encuentros, luego de un año muy bueno. También, tras igualar 0-0 con Peñarol, fue eliminado en la definición por penales de la Copa AUF Uruguay, a la que los carboneros clasificaron a las semifinales.

Pero los aurinegros tienen que mirar también otros resultados. Por ejemplo, que este martes, Deportivo Maldonado –que ya se había clasificado el fin de semana por anticipado a una copa internacional por primera vez en su historia– le ganó de visitante a Fénix 1-0 en el Capurro, y le sacó 4 puntos en la Anual, cuando quedarán solo dos compromisos.

Tienen que estar atentos a su vez, a los resultados de River Plate y de Defensor Sporting, que están por encima.

Pero, sobre todo, los dirigidos por Leonardo Ramos deben estar atentos a su juego –pobrísimo desde hace meses–, y tratar de, al menos, patear al arco, algo que casi ni se vio en la derrota contra Plaza Colonia (1-0) del pasado domingo en el Estadio Campeón del Siglo.

Ramos busca algo de paz con los aurinegros

Sin los lesionados Rodrigo Saravia –el mejor en ese encuentro–, ni Sebastián Cristóforo, Ruben Bentancourt, Valentín Rodríguez y Máximo Alonso, Peñarol busca tres puntos muy necesarios.

Brian Lozano sigue sin justificar titularidad, al igual que Lucas Viatri. Son dos futbolistas que pueden dar mucho más, pero no atraviesan su mejor momento.

En tanto, Yonatthan Rak volverá a la zaga, luego de cumplir un partido de sanción por haber recibido cinco amarillas.

¿Por qué también es muy importante este partido para los aurinegros?

Ya no solo por la Tabla Anual y la posibilidad de ser Uruguay 3 en la futura Copa Libertadores de América, sino también, porque el técnico Ramos debe conseguir una fluidez en el juego, y, sobre todo, resultados.

El entrenador tiene contrato hasta fin del año que viene, pero si en estas tres fechas que restan le va mal, o si no logra el título de la Copa AUF Uruguay, su futuro se le puede complicar.

No puso el cargo a disposición –como surgió el rumor el domingo tras perder ante Plaza Colonia– y no tiene intención de irse. Pero no siempre dependerá de él.

También es un encuentro importante para algunos jugadores a los que se les termina el contrato, y a otros que tienen vínculo por seis meses más para el año que viene, pero que no han rendido casi nada. Por citar un caso, el delantero Hernán Rivero.

Si Peñarol sigue perdiendo puntos y posiciones, la Copa Libertadores –incluso las fases previas que son a las únicas que puede clasificar–, ya serán una gran quimera, y allí comenzará a apostar a un torneo internacional de segundo orden como la Copa Sudamericana.

Con la derrota de este martes de Fénix, el aurinegro se aseguró competencia internacional para 2023. Pero no estar en la Libertadores, sería una herejía.

