La sorpresa que le dio Luis Suárez a su esposa Sofía Balbi

El delantero de Nacional y máximo goleador de la selección uruguaya con 68 goles, Luis Suárez, sorprendió este miércoles a su esposa, Sofía Balbi con un regalo especial.

Es que celebraron un nuevo anivesario desde que comenzaron a salir juntos.

Este martes, celebraron 20 años en pareja, más allá de que ambos se casaron en marzo de 2009.

Debido a eso, Suárez sorprendió a su esposa con una pequeña fiesta.

"Hay alguien que siempre me logra sorprender ( y eso que no me gustan las sorpresas 😜). Que lindo compartir mi vida con vos! Por muchos muchos muchos mas. Te amo❤️❤️", escribió Sofía en su cuenta de Instagram luego de ser sorprendida.

El grupo La Furia fue el encargado de vivir este momento tan especial en la vida del goleador y de su esposa.

"Feliz aniversario chicos, se les nota el amor....Gracias por invitarnos, son cra", escribieron desde la banda.

Suárez se prepara para jugar este jueves con Nacional por la fecha 13 del Torneo Clausura el antepenúltimo encuentro del certamen, ante Albion -que puede descender en esa jornada en caso de no ganar- a la hora 19 en el Estadio Centenario.