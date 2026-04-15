Mirá la increíble avivada de un jugador de Bolivar en la Copa Libertadores que es viral en redes: se escondió detrás del arquero y marcó el gol

Bolivar y Deportivo La Guaira igualaron 1-1 en La Paz en la jornada del martes, correspondiente a la segunda fecha del grupo C de la Copa Libertadores , en un partido que contó con un insólito tanto de Dorny Romero para el local, catalogado como una viveza.

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Resultó una acción insólita y que sirvió para empatar un partido que se le presentaba muy complicado para el equipo local en la agonía del encuentro, ya que La Guaira se encontraba en ventaja parcial con un futbolista menos y a falta de diez minutos para el desenlace del mismo.

El conjunto venezolano parecía tener controlado el desarrollo y daba un paso enorme en su visita en la altura de La Paz. La Guaira se imponía por 1-0 gracias a un gol de Flabián Londoño y Bolívar no podía encontrar soluciones.

Sin embargo, cuando transcurría el minuto 79 de partido, el arquero Jorge Sánchez , que incluso en ese momento estaba siendo halagado por los comentaristas de la transmisión oficial por su actuación durante el juego, puso la pelota en juego en su área y no advirtió que atrás tenía a un adversario .

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Dorny Romero estuvo alerta, apareció por la espalda del arquero, le robó el balón y con el arco vacío marcó la igualdad de la manera menos pensada.

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El video se viralizó rápidamente en redes sociales y muchos recordaron una acción similar que había tenido a Ronaldo Nazario como protagonista en 1993.

En aquella ocasión, el joven centrodelantero brasileño aprovechó una distracción similar del arquero uruguayo Rodolfo Rodríguez, de Bahia, para marcar en la goleada por 6-0.

Con este empate, Bolívar y La Guaira esperan expectantes el duelo de este miércoles entre Fluminense e Independiente Rivadavia, en el estadio Maracaná, para determinar si el equipo argentino se mantiene en lo más alto del Grupo C, después de la victoria que consiguió en el debut ante el propio Bolívar en Argentina.